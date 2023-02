Alessandro Prontera di Bologna l’arbitro di Fiorentina-Empoli

Sono stati resi noti i nominativi degli Arbitri, degli Assistenti, dei IV Ufficiali, dei V.A.R e degli A.V.A.R che dirigeranno le gare valide per la 23ª giornata del Campionato di Serie A TIM 2022/23.

Alessandro Prontera di Bologna sarà l’arbitro di Fiorentina-Empoli, gara in programma domenica 19 febbraio alle ore 15.00 allo Stadio Artemio Franchi di Firenze.

Emanuele Prenna di Molfetta e Luigi Rossi di Rovigo gli assistenti; Luca Zufferli di Udine il IV uomo; Francesco Fourneau di Roma 1 il Var e Matteo Marchetti di Ostia Lido l’Avar.

Le statistiche di Prontera

Prontera ha diretto 22 gare in Serie A, 5 in questa stagione.

Due i precedenti con l’Empoli, la vittoria in Coppa Italia con la Reggina per 2-1 dell’agosto del 2019 e il successo, sempre per 2-1, in casa del Pescara dell’ottobre del 2020.