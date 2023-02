Le curiosità di Fiorentina-Empoli

A cura di Football Data le curiosità della sfida tra Fiorentina e Empoli, valida per la ventitreesima giornata del Campionato di Serie A TIM 2022/23 in programma domani, domenica 19 febbraio alle ore 15.00 allo Stadio Artemio Franchi di Firenze.

I PRECEDENTI AL FRANCHI SORRIDONO AI VIOLA – Sfida numero 31 quella tra Fiorentina e Empoli con un bilancio, nei 30 precedenti totali giocati, di 6 successi azzurri, 8 pareggi e 16 affermazioni viola. Parlando delle sole gare giocate a Firenze, 17, sono 11 le vittorie dei padroni di casa, 4 pareggi 2 successi azzurri. Il primo confronto al Franchi fu quello del 19 maggio 1986: ritorno dei quarti di finale di Coppa Italia, con la Fiorentina che superò 3-0 (doppietta di Monelli e gol di Oriali) gli azzurri, ribaltando il 3-2 empolese dell’andata. La prima in campionato tra le due squadre risale alla stagione 1986-87, con gli azzurri di Gaetano Salvemini che pareggiarono 1-1 con Casaroli, su calcio di rigore, che rispose al vantaggio viola di Antognoni. L’ultimo confronto al Franchi lo scorso aprile, vinto 1-0 dalla Fiorentina con gol di Nico

FIORENTINA SOLO UNA VOLTA A SECCO NEI 17 DERBY AL “FRANCHI” – Fiorentina senza reti segnate una sola volta nelle sfide casalinghe ufficiali contro l’Empoli: è successo in occasione del pareggio per 0-0 nella serie A 1987/88; nelle altre 16 sfide considerate i viola hanno segnato 29 gol.

FIORENTINA SQUADRA DELLA A 2022/23 CON PIÙ “ROSSI” IN FAVORE, EMPOLI 5 SUBITI – Squadre agli opposti per le espulsioni nella serie A 2022/23: viola con 4 in favore, primi della graduatoria con Roma e Salernitana, azzurri più “tartassati”, 5 “rossi” subiti in 22 turni.

FEBBRAIO MESE “TOP” DI ENTRAMBI GLI ALLENATORI – Febbraio mese top per le formazioni di Italiano, media di 1,76 punti-partita con score formato da 11 vittorie, 4 pareggi e 6 sconfitte in 21 match disputati. Anche per Zanetti febbraio d’oro: 1,75 con score di 10 vittorie, 5 pareggi e 5 sconfitte in 20 partite.

LA “PAREGGITE” AZZURRA – Empoli squadra regina dei pareggi nella serie A 2022/23: 9 collezionati in 22 turni come Udinese e Lecce.

MAI DIRE RIGORE PER L’EMPOLI 2022/23 – Empoli ancora senza rigori in favore dopo 22 giornate della A 2022/23, pari ad Udinese, Sampdoria ed Hellas Verona.

EMPOLI: CHI SEGNA PER QUINDICESIMO? – Empoli che ha mandato in gol contro lo Spezia la settimana scorsa il quattordicesimo giocatore in gol nella serie A 2022/23, Vignato. Gli azzurri sono ad un passo dal loro record storico per numero di marcatori diversi in una stagione di serie A – 15 – nel 2018/19 con allenatore Aurelio Andreazzoli. Chi sarà il prossimo marcatore inedito azzurro che farà eguagliare il record?

PER LA PRIMA VOLTA IN SERIE A EMPOLI AVANTI AI VIOLA PRIMA DEL DERBY A FIRENZE – Per la prima volta nella storia in serie A l’Empoli si presenta al derby di Firenze al “Franchi” davanti in classifica: 27 punti contro 24. Un simile episodio si era verificato una sola volta nella storia, ma prima di un match che si disputava al “Castellani”, 15 ottobre 2006, con Empoli a quota 8 e Fiorentina a 6, ma furono i viola a vincere il derby 2-1, con le reti di Matteini al 29’, Mutu al 67’ e Toni al 77’.

MATCH ANALYSIS FIORENTINA – EMPOLI – Fiorentina con 24 punti in classifica, al tredicesimo posto, con score di 6 vittorie, 6 pareggi e 10 sconfitte, 23 gol fatti e 29 subiti. Fiorentina che non viene da un buon periodo in campionato: infatti nelle ultime 5 partite ha collezionato ben 4 sconfitte ed 1 pareggio, con ultima vittoria datata 7 gennaio 2-1 sul Sassuolo in casa. Bene invece nelle coppe: semifinalista di coppa Italia dopo aver eliminato Sampdoria e Torino, ad un passo dagli ottavi di finale di Conference League, dove nella gara di giovedì i viola hanno sconfitto lo Sporting Braga 4-0 in terra lusitana. Nonostante il suo rendimento non sia stato al massimo, il capo-cannoniere della Fiorentina in questa stagione 2022/23, considerando tutte le competizioni, è l’acquisto top dell’estate – Jovic – che ha raggiunto la doppia cifra, 10 gol, proprio a Braga giovedì scorso. Jovic, inoltre, è il giocatore che ha creato fino ad ora più occasioni da gol con 1,52 in media a partita, ed è anche il giocatore che ha tirato più volte in porta con 27 tiri totali nello specchio. Il miglior assist-man della squadra è Biraghi con 7, segue Kouame con 6, che è invece il giocatore viola che tenta più passaggi-chiave con 1,21 in media per partita, di cui lo 0,59 completati. Ikonè è invece il giocatore che completa più dribbling con 2,1 riusciti di media a partita. Infine Martinez Quarta è il giocatore che recupera più palloni: 10 in media a partita, con Milenkovic secondo con 9 palloni in media a partita, ed è anche primo per percentuale di duelli vinti con il 72% e di percentuale di duelli aerei vinti con il 78%. La Fiorentina è la squadra che intercetta meno palloni in tutta la serie A, 41 in media per partita, ma che crossa più di tutti in serie A con 17 in media per partita (alla pari dell’Inter), di cui 5 in media riusciti (meglio solo l’inter con 5,1). Biraghi è il calciatore che con la media di cross riusciti a partita più alta: pari 1,62, alla pari di Augello della Sampdoria. Fiorentina squadra che recupera più palloni nella metà campo avversaria: 13 in media a partita. Infatti è la squadra con percentuale più alta nel pressing: pari al 53%, alla pari del Napoli. Sono 12 i pressing collettivi riusciti in media a partita. Fiorentina seconda in tutta il campionato per possesso palla con il 58%, meglio solo il Napoli con il 59% e che tira più calci d’angolo di tutta la serie A: 6 in media ogni partita. Empoli con 27 punti in campionato, dodicesimo posto, con score di 6 vittorie, 9 pareggi e 7 sconfitte, 21 gol fatti e 28 subiti. Empoli che in questo 2023 ha perso una sola partita, in casa della Roma per 0-2. Nelle restanti 6 partite, score di 2 vittorie e 4 pareggi. Capo-cannoniere in questa stagione 2022/23 dell’Empoli è Baldanzi con 4 gol, migliori assist man invece Marin e Caputo, 2 per entrambi. Il giocatore che ha creato più occasioni da gol è Satriano, con 14. Cambiaghi invece il giocatore che ha tirato più volte in porta con 10 tiri (alla pari di Bajrami, adesso a Sassuolo). Caputo (considerando che però ha giocato solo 7 partite in maglia azzurra) risulta il giocatore che tenta più passaggi chiave con 0,86 in media a partita, di cui 0,43 completati. Il giocatore che completa più dribbling è Parisi con 3,4 in media per partita. Ismajli e Luperto sono i giocatori che recuperano più palloni: 7 in media per partita per entrambi. Sono anche primi per percentuale di duelli vinti con il 68%. Vicario è il portiere della serie A che ha compiuto più salvataggi, 38 in totale ovvero 1,73 in media ogni partita. Da considerare che Vicario è il portiere che ha subito più tiri degli avversari – 336 -, subendo solo 28 gol.

SAPONARA, TERRACCIANO, TERZI E PJACA GLI EX DELLA GARA – Saponara, Terracciano e Terzic da una parte, Pjaca dall’altra, cono questi gli ex della sfida tra Fiorentina e Empoli. Partendo dagli ex azzurri, Riccardo Saponara ha fatto ad Empoli l’esordio da professionista nel 2010, poi 162 gare e 28 reti sommando le due esperienze (intramezzate da una stagione al Milan) prima di passare proprio alla Fiorentina nel gennaio del 2017. Pietro Terracciano ha vestito la maglia dell’Empoli dall’estate del 2017 al gennaio del 2019, collezionando 12 presenze totali tra A e B; infine Aleksa Terzic ha invece giocato 21 gare con gli azzurri nel campionato cadetto 2020/21. L’unico ex viola è Marko Pjaca: per il croato 19 presenze e 1 rete con i viola nella stagione 2018/19.

MAI PAREGGIO CON L’ARBITRO PRONTERA PER FIORENTINA ED EMPOLI – Alessandro Prontera di Bologna sarà l’arbitro di Fiorentina-Empoli. Due i precedenti con gli azzurri, la vittoria in Coppa Italia con la Reggina per 2-1 dell’agosto del 2019 e il successo, sempre per 2-1, in casa del Pescara dell’ottobre del 2020; quattro, con tre vittorie e una sconfitta, i precedenti con la Fiorentina.

ZANETTI CONDUCE 2-1 SU ITALIANO – Quinto confronto tecnico ufficiale fra Vincenzo Italiano e Paolo Zanetti: coach azzurro in leggero vantaggio su quello viola per 2 successi ad 1, con anche 1 pareggio a completare i conteggi.

IN LEGGERO VANTAGGIO ITALIANO CONTRO L’EMPOLI – Vincenzo Italiano, da allenatore, contro l’Empoli è alla sesta sfida: coach viola in leggero vantaggio per 2 successi ad 1 e 2 pareggi, a completare il bilancio.

MASSIMO EQUILIBRIO TRA ZANETTI E LA FIORENTINA – Perfetto equilibrio nei 3 confronti per Paolo Zanetti, da allenatore, contro la Fiorentina. Un successo per parte ed 1 pareggio, finora, a bilancio.

