RUNFORMEYER per sostenere la Fondazione Meyer

Empoli Football Club e la Onlus azzurra Empoli For Charity sostengono #RUNFORMEYER #RUNFORLOVE , la corsa virtuale da fare in coppia per sostenere la Fondazione dell’Ospedale Pediatrico Meyer di Firenze. 4,5 km a persona da fare nei giorni tra sabato 11, domenica 12, lunedì 13 o martedì 14 febbraio, quando volete, dove volete.

La #Runforlove è la corsa a marchio Runformeyer che celebra l’amore e la solidarietà per i bambini dell’Ospedale Pediatrico Meyer. Una corsa da fare in coppia (amici, compagni, coniugi, fidanzati…), con il 100% dei fondi raccolti che andranno a sostegno del progetto Play Therapy così da assicurare a tutti i bambini in ospedale tutte quelle attività che rendono il periodo di ricovero più lieto e spensierato.

Cos’è #RunforMeyer #RunforLove – 4,5km a persona da correre in coppia nei giorni tra sabato 11, domenica 12, lunedì o martedì 14 febbraio 2023 per sostenere le attività di Play Therapy dei bambini del Meyer. I due runner della squadra possono correre insieme o anche in momenti separati, purché nei giorni di sabato 11, domenica 12, lunedì 13 o martedì 14 febbraio 2023.

Chi può partecipare – L’iscrizione è aperta a tutti e sarà possibile farla fino alle ore 20 di martedì 14 febbraio 2023 (è richiesta una donazione di almeno 9.00 euro a persona (18 euro a coppia). Fidanzati e fidanzate, marito e moglie, amici del cuore, genitori e figli, nonni e nipoti, fratelli e sorelle. Insomma basta essere in coppia!

Come partecipare – Per partecipare ogni runner dovrà percorrere 4,5 km che potrà rilevare con qualunque app come per esempio Garmin, Strava, Adidas Running, ecc. Venerdì 11 febbraio, il giorno prima dell’inizio della corsa, riceverete una email con il link per inviare la foto o la screenshot del tempo ed accedere così ai risultati ufficiali

Per maggiori info visita https://www.runformeyer.it/