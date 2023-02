Lega Pro, Reggiana e Unimore: a Malta avviato il progetto ‘Scale’ contro la dispersione scolastica

Parte da Malta il progetto educativo ‘Scale’ (Special dual Career paths Against early Leaving from Education and training) che mira ad attivare una strategia condivisa contro l’abbandono scolastico dei giovani calciatori tra i 14 e i 19 anni, fascia di età nella quale è più frequente il fenomeno della dispersione.

Il progetto, che si è aggiudicato il bando europeo Erasmus+, ha una dimensione internazionale: coinvolge infatti le Federazioni di calcio di Malta, Romania, Moldavia, Azerbaijan, oltre a Lega Pro, l’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia (UNIMORE) e l’ente di formazione For Modena. Con il supporto della UEFA e della UEFA Foundation for Children, vedrà anche la partecipazione dell’A.C. Reggiana 1919 che svilupperà parte delle attività in Emilia Romagna coinvolgendo anche alcuni istituti scolastici superiori.

Nelle prime due giornate di lavoro, che si sono svolte al National Stadium Ta’ Qali, sono state stabilite le linee guida utili per definire le attività strategiche ed operative da attuare per lo sviluppo di questo percorso educativo. Il progetto, che ha la durata di 36 mesi, vedrà il gruppo di lavoro incontrarsi regolarmente per verificare lo stato di avanzamento dell’attività nei singoli paesi, con la prossima riunione in presenza che si terrà in Moldavia a novembre.