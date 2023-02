“Empoli premiato dalla voglia di giocare a calcio”, parola di Mister Zanetti

Le dichiarazioni di Mister Zanetti dopo la gara con lo Spezia: “Al netto degli episodi – ha affermato il tecnico azzurro – è stata comunque un’ottima partita, iniziata su binari difficili ma devo fare i complimenti ai miei ragazzi perché hanno tirato fuori tutto quello che hanno dentro, sempre con la voglia di giocare a calcio e questo alla lunga ci ha premiato. In parità numerica abbiamo schiacciato lo Spezia e con qualche minuto in più potevamo anche vincerla. Cosa ho detto ai calciatori nell’intervallo? Ero molto tranquillo perché avevamo comunque il pallino del gioco in mano, ho grande fiducia nei ragazzi, vedendoli tutti i giorni li conosco molto bene e so che certe imprese si possono fare. I subentrati? Siamo stati bravi a non fare uscire lo Spezia, a far girare palla con qualità.

Chi è entrato oggi ha fatto benissimo, facendo la differenza. Cambiaghi? Ha fatto una ottima partita, come mi aspettavo, è una spina nel fianco per tutti. L’ho tenuto dentro anche nel secondo tempo perché va sull’esterno e crea pericolosità. Sono contento del gol di Vignato, l’obiettivo dei ragazzi quando vengono a Empoli è di ritrovarsi e cercare di esplodere. Trovano un ambiente ideale tecnico e societario, sono contento che oggi un altro ragazzo abbia avuto una soddisfazione. La salvezza? Se non siamo sul pezzo al centro per cento diventiamo vulnerabili – chiude mister Zanetti – le partite in Serie A sono difficili e poi ci sono gli episodi”.

Dopo il mister ha parlato anche il neoacquisto Emanuel Vignato, ecco le sue parole con i giornalisti.