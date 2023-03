Empoli: il resoconto degli azzurri in nazionale

Qualificazioni ai prossimi europei, amichevoli, sfide in vista della prossima rassegna continentale Under 21 e del Mondiale Under 20, in programma a fine maggio; sono stati numerosi gli azzurri con le rispettive nazionali nell’ultima settimana.

Partendo dalle selezioni maggiori, Liberato Cacace ha giocato con la nazionale neozelandese due amichevoli contro la Cina, pareggiando 0-0 la prima sfida e vincendo 2-1 il secondo match.

Doppio successo per Razvan Marin con la Romania nelle prime sfide di qualificazione agli Europei 2024, con la nazionale del numero 18 azzurro che ha prima vinto 2-0 in casa dell’Andorra e poi superato 2-1 la Bielorussia, portandosi in vetta al proprio girone a punteggio pieno dopo i primi due turni.

Doppio successo e partenza sprint nelle qualificazioni agli Europei 2024 per Petar Stojanovic che con la Slovenia ha prima vinto 2-1 in casa del e poi superato 2-0 contro San Marino a Lubiana. Primo posto solitario per la Slovenia nel proprio raggruppamento e cammino verso la qualificazione che parte nel migliori dei modi.

Samir Ujkani era stato convocato dalla nazionale kosovara, ma non ha preso parte ai pareggi con Israele e Andorra che hanno aperto il gruppo di qualificazione agli Europei 2024.

Venendo a Baldanzi e Parisi, i due azzurri hanno giocato con la Nazionale Under 21 l’amichevole vinta 2-0 in casa della Serbia; non sono invece scesi in campo nella seconda sfida, quella contro l’Ucraina, vinta 3-2 dalla selezione di Paolo Nicolato. Under 21 che si ritroverà a giugno per la fase finale dell’Europeo, che vedrà impegnati gli Azzurrini a giugno in Romania, in un girone completato da Norvegia, Svizzera e Francia.

Doppia amichevole verso l’Europeo Under 21 anche per Koni De Winter che con la nazionale di categoria belga è stato in tournee in Spagna, pareggiando il primo test 0-0 contro la Repubblica Ceca e superando 3-2 nella seconda sfida il Giappone.

Proseguendo con l’Italia Under 20, doppia sfida valida per il Torneo 8 Nazioni per gli azzurrini con Fazzini e Guarino in campo nella sfida chiusa 2-2 in Norvegia e nel pareggio per 1-1 contro la Germania (convocato anche Degli Innocenti che però non è stato impiegato dal Ct Nunizata). Nazionale Under 20 che ha lavorato in vista del mondiale di categoria, in programma in Indonesia dal 20 maggio all’11 giugno.

Infine Lovro Stubljar ha giocato con lo Slovenia Under 19 la seconda fase di qualificazione dell’Europeo: dopo due pareggi per 0-0, rispettivamente con Belgio e Italia (poi qualificata), la Slovenia è stata superata 3-0 dalla Germania e non ha conquistato il pass per le finali.

Source Empoli FC