A Prato la Nazionale Under 20 pareggia con la Germania

Un pomeriggio di colore e di sole, illuminato da uno stadio gremito di pubblico e da una gara di grande intensità: allo stadio Lungobisenzio di Prato la Nazionale Under 20 chiude il Torneo Otto Nazioni pareggiando per 1-1 contro la Germania.

Per gli Azzurrini si tratta del secondo segno ‘X’ consecutivo, che fa seguito al 2-2 ottenuto in terra norvegese mercoledì scorso, e che fa chiudere agli Azzurrini la competizione con tre vittorie, due pareggi – per l’appunto – e una sola sconfitta, maturata a inizio torneo, lo scorso giugno.

ITALIA: Zacchi; Zanotti, Ghilardi, Guarino (38’st Fiumanò), Giovane; Zuccon (1’st Terracciano), Prati, Ndour; Volpato (13’st Fazzini); Nasti, Ambrosino (32’st Cassano). A disp.: Sassi, Pieragnolo, Degli Innocenti, Terracciano, Valente, Paoletti, Satriano, Fazzini, Fontanarosa, Pagano. All.: Nunziata

GERMANIA: Noll; Gunther, Siebert, Lawrence, Calhanoglu; Wagner; Beier, Nebel, Castrop, Rossmann (1’st Schernhant); Sieb (27’st Asllani). A disp.: Ostrzinski, Fofana, Rohl, Jessen, Scott, Oermann, Scherhant. All.: Wolf

ARBITRO: Meraviglia sez. Pistoia. Assistenti: Pagliardini e Scatragli. IV Ufficiale: Volpi

RETI: 15’st Sieb, 20’st Ambrosino

NOTE – Ammoniti: Nebel, Lawrence, Wagner, Zanotti, Ambrosino. Spettatori 2200 circa.