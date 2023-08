Esordio amaro per gli azzurri, passa l’Hellas a Empoli

Un gol di Bonazzoli segna la partita al Carlo Castellani Computer Gross Arena tra l’Empoli e l’Hellas Verona. Nonostante il maggior possesso di palla e le occasioni create dagli azzurri, è la squadra di Baroni a festeggiare grazie a un calcio d’angolo sfruttato al meglio.

L’Empoli scende in campo con il modulo 4-2-3-1, schierando Cancellieri dall’inizio in questa sua prima apparizione, con Caputo supportato da Baldanzi e Gyasi. L’Hellas Verona risponde con un 3-4-2-1, posizionando Ngonge e Folorunsho dietro a Nboula.

L’Empoli cerca subito di prendere il controllo della partita: al 8′ minuto Marin colpisce la traversa, con il portiere Montipò che devia il potente tiro dalla distanza del centrocampista romeno. La squadra deve però fare attenzione alla pressione del Verona per evitare contropiedi pericolosi. Montipò si fa nuovamente protagonista, respingendo un tiro defilato di Caputo.

Dopo il cooling break l’Empoli cerca spazi e occasioni, ma al 42′ Grassi recupera palla nella metà campo avversaria e serve Gyasi, che però calcia sopra la traversa da posizione invitante. Gli azzurri avevano dovuto difendersi poco prima da un tentativo di Folorunsho, facilmente controllato da Caprile. Il primo tempo si conclude senza gol, con il punteggio di 0-0.

La ripresa inizia con gli stessi ventidue giocatori. Servono soluzioni creative per superare la pressione dell’Hellas Verona. Al 59′, Baldanzi e Marin combinano bene, ma Baldanzi viene atterrato da Magnani al limite dell’area. Il successivo calcio piazzato di Marin sfiora la sinistra di Montipò. L’Hellas risponde con un tiro sbilenco di Doig che aveva attaccato il secondo palo.

Poco prima della pausa per il raffreddamento, le prime sostituzioni. Baroni inserisce Saponara, Djuric e Bonazzoli per Folorunsho, Nboula e Ngonge. Zanetti risponde con le sostituzioni di Shpendi e Piccoli al posto di Cancellieri e Caputo.

Al 75′, l’Hellas Verona segna il vantaggio con Bonazzoli che sfrutta un calcio d’angolo. L’Empoli cerca di reagire: Shpendi tira a lato dopo un rinvio non perfetto di Montipò. Gli azzurri continuano a premere, con Baldanzi che entra in area e tira, ma Montipò para a due tempi. Anche Henderson ed Ekong entrano in campo per Grassi e Gyasi.

Nonostante l’Empoli chiuda in avanti, non riesce a trovare il gol del pareggio e l’Hellas Verona vince la partita.

EMPOLI – VERONA 0-1

EMPOLI (4-2-3-1): Caprile; Ebuehi, Ismajli, Luperto, Cacace (79’ Pezzella); Marin, Grassi (86’ Henderson); Cancellieri (70’ Shpendi), Baldanzi, Gyasi (86’ Ekong); Caputo (70’ Piccoli). All. Zanetti.

A disposizione: Perisan, Stubljar; Pezzella, Guarino, Ranocchia, Stojanovic, Marianucci, Haas.

HELLAS VERONA (3-4-2-1): Montipò; Coppola, Magnani, Dawidowicz; Terracciano, Duda (88’ Cabal), Hongla, Doig (88’ Amione); Ngonge (69’ Bonazzoli), Folorunsho (69’ Saponara); Nboula (69’ Djuric). All. Baroni.

A disposizione: Berardi, Perilli; Gomez, Patane, Cisse, Cazzadori.

ARBITRO: Luca Massimi di Termoli (Zingarelli/Scatragli; Manganiello; Valeri/Gariglio)

MARCATORI: 75’ Bonazzoli

AMMONITI: Duda, Magnani, Cacace, Grassi