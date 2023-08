Colpo Empoli! Arriva Stiven Shpendi dal Cesena

Il calciomercato azzurro piazza un colpo atteso superando altre pretendenti per il talento che arriva dalla Romagna

Empoli Football Club comunica di aver raggiunto l’accordo con il Cesena Football Club per l’acquisizione a titolo temporaneo per 24 mesi con obbligo di riscatto delle prestazioni sportive del calciatore Stiven Shpendi.

Chi è Stiven Shpendi

Stiven Shpendi è un attaccante di nazionalità italiana e albanese nato ad Ancona il 19 maggio 2003. Inizia a giocare all’età di sei anni nel Real Metauro, passa al Delfino Fano per poi proseguire il suo percorso di maturazione nel San Marino Academy dove resta fino al 2019, quando è il Cesena a garantirsi il ragazzo. A ottobre 2021, a 18 anni, Stiven fa il suo esordio in Serie C nel successo per 2-0 con l’Ancona; la seconda presenza arriva a dicembre nello 0-0 con l’Imolese.

📣 𝗪𝗲𝗹𝗰𝗼𝗺𝗲 𝗦𝘁𝗶𝘃𝗲𝗻 𝗦𝗵𝗽𝗲𝗻𝗱𝗶✍️✅💙 Stiven Shpendi è un nuovo calciatore azzurro: attaccante albanese classe 2003 arriva a titolo temporaneo per 24 mesi con obbligo di riscatto dal @calciocesenafc pic.twitter.com/ysVRUdElLR — Empoli Football Club Official (@EmpoliFC) August 5, 2023

Nel corso della stagione gioca il campionato di Primavera 2 da vero protagonista: con 23 gol in 20 gare diventa capocannoniere della competizione lasciando il segno anche con 7 assist. Shpendi vince la Supercoppa Primavera 2 realizzando una doppietta in finale nel 4-1 con l’Udinese. La stagione successiva è quella dell’affermazione con i “grandi”. Stiven, infatti, trova spazio con regolarità ed offre un contributo di spessore: 29 presenze con 12 reti e 3 assist durante la regular season; 4 apparizioni nei playoff. La prima rete nei professionisti è quella alla Carrarese proprio alla prima giornata di campionato. Stiven ha 2 presenze con la nazionale albanese Under 19, una con gol all’esordio con l’Under 20 e 5 presenze e 2 reti con l’Under 21.