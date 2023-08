Pari nell’amichevole tra Como e Pisa

Amichevole ‘Cadetta’ per il Pisa Sporting Club che questo pomeriggio è sceso in campo al “Sinigaglia” di Como per affrontare i lariani guidati da mister Longo.

Un test match che ha chiuso la prima settimana di lavoro post ritiro per i nerazzurri che domani avranno a disposizione un giorno di riposo e lunedì riprenderanno la preparazione al Centro Sportivo “Cetilar” di San Piero a Grado per iniziare la marcia di avvicinamento alla sfida di Coppa Italia contro il Frosinone, primo impegno ufficiale della stagione: l’appuntamento è per venerdì 11 agosto (ore 17.45) allo Stadio “Stirpe”.

COMO-PISA 1-1

Per la cronaca il test match odierno si è chiuso sul punteggio di 1-1. Questo il tabellino:

COMO. Semper (12′ st Bolchini), Cassandro (12′ st Vignali), Odenthal (12′ st Scaglia), Barba (12′ st Solini), Ioannou (12′ st Sala), Bellemo (12′ st Jovine, dal 51′ st Kerrigan), Nielsen (12′ st Arrigoni), Kone (1′ st Baselli), Chajia (12′ st Da Cunha, dal 51′ st Blanco), Cutrone (12′ st Gabrielloni), Cerri (12′ st Marlon). A disposizione. Vigorito, Gatti. Allenatore Longo.

PISA. Nicolas (1′ st Loria), Barbieri (12′ st Jureskin), Beruatto (1′ st Hermannsson), Caracciolo (15′ pt Canestrelli, dal 43′ st Biagini), Leverbe (1′ st Rus), Ionita (1′ st Nagy), Tourè (1′ st Tramoni L.), Marin (12′ st Mastinu), Sibilli (12′ st Masucci), Torregrossa (41′ pt Moreo, dal 39′ st Trdan), Arena (1′ st Tramoni M.). A disposizione. Vukovic, Seck. Allenatore Aquilani

Arbitro. Daniele Minelli di Varese. Assistenti Bresmes-Rossi

Reti. 11′ st Ioannou (autorete), 33′ st Da Cunha

Note. Al 18′ st Loria ha parato un calcio di rigore a Gabrielloni

Fonte pisasportingclub.com