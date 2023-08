Coppa Italia amara per l’Empoli, passa il Cittadella (1-2)

Nei Trentaduesimi di finale della Coppa Italia Frecciarossa l’Empoli esce sconfitto nel confronto con il Cittadella. Azzurri avanti all’intervallo con la rete Ciccio Caputo poi nella ripresa il pari di Amatucci e il gol vittoria di Magrassi.

Nella prima ufficiale della stagione al Carlo Castellani Computer Gross Arena, mister Zanetti sceglie il 4-2-3-1 con Caprile tra i pali, Cacace sulla corsia mancina, Grassi e Marin mediani con Piccoli e Gyasi che partono larghi nel supportare Caputo. Cittadella invece con il 4-3-1-2: Amatucci che gioca alle spalle di Pittarello e Magrassi. La gara è subito indirizzata nella maniera voluta dall’Empoli, con spirito di iniziativa e desiderio di fare il match. Tant’è che dopo otto minuti di gioco gli azzurri sono avanti con Caputo, che alla prima occasione buona è bravo a battere Kastrati in area di rigore. Ciccio non perdona e gli azzurri continuano a produrre azioni da gol interessanti concedendo sostanzialmente un tiro in porta alla squadra di Gorini. Questo mentre l’Empoli più volte potrebbe rafforzare il propio vantaggio prima con Henderson e poi sempre con Caputo ed Ebuehi: ma niente, si resta così. Anche i terzini danno, ovviamente, il proprio contributo in fase offensiva: bene Cacace nel venire dentro al campo e calciare di destro, ribatte Kastrati, subentra Ciccio che si vede chiudere lo specchio ancora da Kastrati. Prima frazione che termina con l’Empoli avanti.

Ad inizio ripresa le prime sostituzioni. Per gli azzurri dentro Pezzella e Haas per Ebuehi e Marin. Risponde il Cittadella con Kornvig per Carriero e Maistrello per Pittarello. Al 61’ la squadra di Gorini trova il pari: un traversone al veleno di Amatucci non toccato da nessuno si infila in rete. Dentro allora anche Shpendi e Stojanovic per Henderson e Cacace. Dopo la pausa per il cooling break, Cittadella pericoloso con Magrassi che da posizione interessante calcia sull’esterno della rete. Gli azzurri cercano di spingersi in avanti, il Cittadella riesce capovolgere il risultato grazie a Magrassi che da pochi passi di testa supera Caprile. Al 90’ il direttore di gara, richiamato al Var, assegna calcio di rigore al Cittadella per un fallo di mano. Dal dischetto Caprile ipnotizza Cassano e para allungandosi alla sua destra. Gli azzurri chiudono in attacco ma non basta, a passare il turno è il Cittadella.