Il racconto dei precedenti in casa azzurra tra Empoli e Hellas Verona

La prima sfida in B a fine anni Quaranta, la prima in A nel 1986, i tanti pareggi in A, l’ultimo successo azzurro firmato Maccarone: quella di sabato sarà la sfida numero 26 tra Empoli e Hellas Verona. Guardando i precedenti, sono 25 ad oggi le sfide giocare dalle due squadre, con un bilancio di 10 successi azzurri, 8 pareggi e 7 affermazioni venete; parlando delle sole gare giocate in Toscana, 12, sono 6 le vittorie Empoli a fronte di 2 successi dell’Hellas e 4 pareggi.

Il primo incontro e quelli successivi

La prima sfida il 12 gennaio 1947, Serie B, con gli azzurri che vinsero 4-0 con la doppietta di Degli Innocenti e le reti di Freschi e Marziani; seguono altre due sfide, sempre in B, con gli azzurri vittoriosi 4-1 nell’aprile del 1949 (doppietta di Calichio, Bertolucci e autogol di Facchin prima del gol ospite di tessaro) e il primo successo veronese firmato Conti nell’ottobre del 1949. Le due squadre si ritrovano di fronte a metà anni ottanta, in Serie A con l’Empoli vittorioso due volte per 1-0 con Vertova (nell’ottobre del 1986) e Incocciati (nel maggio del 1988). Ancora 1-0 Empoli nel gennaio del 2005, con Saudati in avvio a decidere la sfida.

L’Hellas torna a vincere a Empoli nel novembre del 2011, Serie B, per 3-1 con i gol di Abbate, Jorginho e Hallfreðsson per i gialloblu e Tavano a firmare il gol azzurro. Seguono due pari, con Saponara e Ceccarelli marcatori nell’1-1 del 26 dicembre 2012 e 0-0 nella sfida del 2014. Nell’aprile del 2016 ancora gli azzurri vittoriosi, 1-0, con la rete di Massimo Maccarone. Chiudono il racconto dei precedenti tra Empoli e Hellas Verona due pareggi: nel marzo del 2022 1-1 con il vantaggio empolese di Di Francesco e il pari veneto di Cancellieri; nell’ultimo precedente, dello scorso agosto, ancora 1-1 con Kallon a rispondere al vantaggio azzurro di Baldanzi.

Ecco nel dettaglio tutte le sfide tra Empoli e Hellas Verona giocate in Toscana:

1946/47 Serie B Empoli-Hellas Verona 4-0

1948/49 Serie B Empoli-Hellas Verona 4-1

1949/50 Serie B Empoli-Hellas Verona 0-1

1986/87 Serie A Empoli-Hellas Verona 1-0

1987/88 Serie A Empoli-Hellas Verona 1-0

2004/05 Serie B Empoli-Hellas Verona 1-0

2011/12 Serie B Empoli-Hellas Verona 1-3

2012/13 Serie B Empoli-Hellas Verona 1-1

2014/15 Serie A Empoli-Hellas Verona 0-0

2015/16 Serie A Empoli-Hellas Verona 1-0

2021/22 Serie A Empoli-Hellas Verona 1-1

2022/23 Serie A Empoli-Hellas Verona 1-1

