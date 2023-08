Favorite per lo scudetto 2024, le quote prima del fischio d’inizio

Quote Scudetto 2024: Inter favorita al titolo, ecco il parere dei bookmakers sulla nuova stagione di Serie A

La nuova stagione di Serie A deve ancora iniziare, ma i bookmakers sono costantemente sul pezzo, e già si proiettano in avanti, valutando quale delle venti squadre ha le carte in regola per vincere il campionato 2023-2024. Un’idea sulla favorita c’è già: infatti, secondo il confronto quote vincente scudetto del sito Superscommesse, la squadra con più possibilità di portare a casa il titolo risulta l’Inter di Simone Inzaghi.

Di seguito la tabella completa del confronto quote vincente scudetto 2024.