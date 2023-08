Matteo Cancellieri: “Empoli è la scelta giusta, cercherò di ripagare la fiducia”

Nella sala stampa Antonio Bassi dello Stadio Carlo Castellani – Computer Gross Arena ieri è stato presentato Matteo Cancellieri: queste le prime parole del nuovo attaccante azzurro.

“Ho scelto Empoli – ha affermato Matteo – perché è il club giusto e la squadra giusta per avere più continuità e crearmi i miei spazi, che cercherò di sfruttare al massimo. Ho parlato tanto con mister Zanetti, penso sia il progetto che fa per me. Quale posizione nel 4-2-3-1? Se devo fare una scelta preferisco giocare esterno: è il mio ruolo naturale, è la posizione dove mi sento più a mio agio. Però imparare anche altro per essere più versatile è importante per un giovane. Come sto in previsione dell’esordio in campionato e cosa mi ha detto il mister?

Fisicamente sono pronto, mi sono sempre allenato. Con il mister Zanetti abbiamo parlato di un po’ di tutto, anche del mio passato, ho scoperto che già mi conosceva molto bene e questo fa piacere. Mi ha detto quello che vuole e che si aspetta da me, spero che la fiducia passa essere ripagata. Cosa mi hanno lasciato le passate esperienze? Con l’Hellas Verona ho vissuto il mio primo calcio a livello di Serie A, ho avuto diversi allenatori. E’ stata una esperienza importante a livello umano oltre che calcistico. Sono cresciuto tanto. Quello con la Lazio è stato un gran balzo, un’esperienza importante. Adesso – chiude Cancellieri – sono qui per cercare di affermarmi, trovare più spazio e anche avere modo di sbagliare”.