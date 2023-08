Lucchese: allenamenti a porte chiuse, ecco perché

La spiegazione con un post rivolto ai tifosi rossoneri

La Lucchese 1905 comunica che gli allenamenti della prima squadra, che si svolgeranno a Saltocchio, saranno a porte chiuse a causa dell’inagibilità temporanea della tribuna coperta e di altri lavori che sono in fase di realizzazione. “Ci scusiamo con tutti i tifosi che, nei giorni scorsi, si sono recati all’impianto per assistere all’allenamento e li ringraziamo come sempre della vicinanza che giorno dopo giorno riservano a questi colori”, si legge nella nota.