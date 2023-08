Empoli. Obiettivo terza salvezza di fila, parola di presidente

Obiettivo terza salvezza di fila in questa nuova stagione in Serie A per l’Empoli, la sedicesima nella storia del Club. In previsione dell’inizio del campionato in programma oggi, il presidente Fabrizio Corsi ha analizzato il momento degli azzurri sulle colonne dell’edizione locale de La Nazione che riportiamo tramite il sito ufficiale azzurro.

“La terza salvezza consecutiva? Ci speriamo. Faremo il massimo per raggiungere un risultato che sarebbe storico, consapevoli della difficoltà che si presenteranno e che dovremo essere bravi a superare. Il problema del nostro ambiente è che ormai ci siamo troppo abituati a questi eventi. Altrove non ci dormono la notte pensando alla Serie A in una città di 45mila abitanti”.

L’intervista integrale sulla Nazione Empoli.