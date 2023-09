Roma-Empoli 7-0, azzurri sconfitti all’Olimpico

Nella quarta giornata di campionato l’Empoli esce sconfitto nel match dell’Olimpico con la Roma.

Azzurri in campo con il 4-3-3, mister Zanetti sceglie Grassi in regia con Destro al centro dell’attacco sostenuto da Cambiaghi e Cancellieri. Roma in versione 3-5-2, davanti spazio alla coppia Dybala/Lukaku. Gara che si mette in salita fin da subito per l’Empoli, dopo pochi secondi infatti il direttore di gara concede calcio di rigore alla Roma per un fallo di mano di Walukiwicz. Dal dischetto va Dybala che realizza il vantaggio. La Roma continua a spingere e raddoppia al minuto 8: cross da destra di Kristensen per il colpo di testa di Sanches sul quale Berisha non può nulla. Devono reagire gli azzurri, prova invece a controllare la squadra di Mourinho. Paredes prende palo direttamente da calcio d’angolo; l’Empoli ci prova con Cambiaghi e Grassi, soluzioni dal limite entrambe sopra la traversa. La Roma al 35’ segna la terza rete: Lukaku per l’inserimento di Cristante che trova la deviazione di Grassi che fa terminare la palla in porta. Al 46’ Rui Patricio si allunga bene sul destro rasoterra di Bereszynski. Si chiude così il primo tempo.