Black-out Empoli, così il DS Accardi da Roma

Così il direttore sportivo Pietro Accardi ha parlato dopo la sconfitta per 7-0 con la Roma: “La prestazione è stata al di sotto delle aspettative e di quello che pensavamo nel preparare questa gara – ha affermato Accardi – in questo momento siamo tutti responsabili per quello che la squadra ha mostrato in campo. A mente serena faremo le dovute riflessioni dopo questa partita. Ci tengo a sottolineare il nostro dispiacere per i nostri tifosi, che sono venuti numerosi da Empoli. Li ringraziamo per quello che ci hanno dato sostenendo la squadra fino alla fine. C’è rammarico e dispiacere, il primo pensiero va a loro.

Cosa non sta funzionando in questo inizio di campionato? Un po’ tutto visti i risultati, mi sento di dire che il gruppo è stato costruito con molti giocatori arrivati nell’ultima settimana e questo non ha agevolato l’alchimia di squadra. In questo momento siamo fragili, non riusciamo a riproporre in gara quello che invece ci riesce molto bene in allenamento. Evidentemente c’è un aspetto emotivo che non ci fa giocare in maniera sicura”.

”In questo momento la squadra è fragile – ha proseguito Accardi – di conseguenza dobbiamo dare di più, fare quadrato e guardare avanti perché siamo solo all’inizio del percorso, dipende solo e soltanto da noi. In questo momento si vede tutto negativo, perché i risultati sono negativi, ma da parte nostra – chiude Accardi – ci deve essere la lucidità di andare oltre”.

Via empolicalcio.net