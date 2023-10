Empoli, Andreazzoli: “I risultati passano sempre dalle prestazioni”

Consueta conferenza stampa questo pomeriggio nella sala stampa del “Castellani Computer Gross Arena”, alla vigilia del match in programma domani ore 18.30 fra l’Empoli e l’Udinese.

Aurelio Andreazzoli ha presentato così la delicata sfida contro i bianconeri: “Indubbiamente che il risultato sia la panacea di tutto, però quasi sempre è figlio della prestazione. Se ci fosse da scegliere saremmo contenti di vincere giocando male, c’è da mettere l’accento sull’importanza dei tre punti. Cercheremo la prestazione come sempre, domenica fino a quando non abbiamo pagato la difficoltà a livello difensivo di infortuni il risultato ci penalizzava eccessivamente. Costruendo molto senza riuscire a concretizzare. Credo che avverrà anche il contrario”.

Sulla posizione di Baldanzi questo è il giudizio del tecnico: “Non mi piace largo, un giocatore che come quasi tutti ha libertà di movimento. La squadra ha bisogno di un equilibrio di posizione, assumendo una posizione utile per la squadra. Forse gli piace partire da li per andare nella posizione ideale”. Sulle occasioni non concretizzate: “Non credo sia un problema mentale, metterei l’accento su un buon approccio alla partita, noi faremo in modo di partire con il piede giusto. Da capire se i nostri avversari ce lo permetteranno.