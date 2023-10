Empoli, Andreazzoli: “Soddisfatti al di là del risultato, la squadra ha fatto la gara che doveva”

Le dichiarazioni di mister Aurelio Andreazzoli nella sala stampa dello stadio “Carlo Castellani” dopo il pareggio a reti inviolate contro l’Udinese.

“Mi sento premiato ugualmente – ha affermato il tecnico azzurro – perché la squadra ha fatto quello che volevamo fare per 96 minuti, ce ne mancano quattro per arrivare a cento. Siamo andati forte, i nostri numeri sono stati importanti sia di possesso che di partecipazione nella metà campo avversaria, ingressi in area di rigore, tiri e azioni manovrate. Siamo contenti, al di là del risultato. Nel calcio, poi, c’è il risultato, che ti fa pendere da una parte o dall’altra ma siamo contenti. Ai ragazzi, dopo la gara, ho subito espresso la mia soddisfazione perché sono stati bravi, gliel’ho detto più volte: questo è lo spirito che tutti quanti vogliono vedere al di là del risultato. Abbiamo fatto un ulteriore passo avanti, non ci siamo stati mai a pareggiare ma abbiamo provato a vincerla, lo dicono anche i numeri. Sono soddisfatto che i ragazzi non mollano, è quello che la nostra gente vuol vedere. Meglio il primo o il secondo tempo? Nel primo, che solitamente è più bloccato, abbiamo avute tante situazioni importanti; il secondo è stato giocato in una metà campo e basta senza ombra di dubbio, tra l’altro lasciando pochissimo. Vista la statura fisica dell’Udinese – chiude mister Andreazzoli – ho avuto timore solo nelle situazioni da palla ferma e non sul gioco”.

