Alberto Aquilani presenta il match con lo Spezia

Il Pisa Sporting Club si prepara ad affrontare lo Spezia nel match che chiuderà il secondo mini-ciclo di gare del Campionato Serie BKT; dopo la sfida con gli Aquilotti, in programma domani (ore 16.15) a Cesena, ci sarà infatti un’altra sosta in concomitanza con gli impegni internazionali delle varie Selezioni.

Una gara, quella con la squadra guidata da Massimiliano Alvini, che il tecnico nerazzurro Alberto Aquilani ha così introdotto nella consueta conferenza stampa della vigilia: “Arriviamo a questa sfida con una buona settimana di lavoro alle spalle. Ovviamente le scorie della sconfitta con il Cosenza si sono fatte sentire però vedo i ragazzi motivati, lucidi e pronti per giocare una grande partita domani. Affrontiamo una squadra costruita per andare in Serie A, composta da giocatori forti e guidata da un allenatore forte; per questo siamo consapevoli che, per ottenere il risultato, domani il 99% non basterà. Purtroppo ho alcuni giocatori ancora da valutare e abbiamo perso Arena per un problema alla caviglia; sicuramente lui non sarà della partita“