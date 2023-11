Impresa azzurra al “Maradona”, Kovalenko regala il blitz: Napoli-Empoli 0-1

Nel giro di sei giorni l’Empoli cambia radicalmente veste, da quello remissivo e passivo di lunedì scorso sul campo del Frosinone, uscendo meritatamente sconfitto ben oltre il 2-1 finale. Nel lunch-match di oggi si vede una squadra compatta, ordinata capace di pungere ogni qualvolta se ne presentava l’occasione concedendo un lento e spesso infruttuoso possesso palla ai campani. Certo, per compiere imprese di questo genere serve anche un pizzico di fortuna, unito a bravura di Berisha autore di almeno 2-3 interventi di grande spessore. Ma il successo al Maradona è anche frutto del coraggio e della personalità mostrata dagli azzurri.

CRONACA- Andreazzoli conferma il 4-3-2-1 riproponendo Cacace sulla sinistra mentre a destra Bereszynski vince il ballottaggio con Ebuhei, in difesa Luperto ed Ismajli. A centrocampo Ranocchia in cabina di regia, Fazzini e Maleh mezzali. Cambiaghi e Cancellieri a supporto di Caputo. L’Empoli fin dalle prime battute si mostra decisamente aggressivo e propositivo. Si rende pericoloso il Napoli in due occasioni poco oltre il 10′ minuto. Sinistro di Raspadori respinto da Berisha, poi il portiere azzurro con un ottimo colpo di reni si oppone al colpo di testa a botta sicura di Anguissa. Non si spaventa la truppa di Andreazzoli, Cancellieri spreca la palla del vantaggio servito nel cuore dell’area. Il suo sinistro si perde a lato di poco. Poi è Cambiaghi a scaldare i guanti di Gollini.

RIPRESA- Nella seconda frazione Garcia schiera Kvaratskhelia e Zielinski per i deludenti Simeone ed Elmas, ci si attende un forcing dei partenopei ma il georgiano si accende a sprazzi. Gli azzurri approfittano di un Napoli distratto e discontinuo, portando minacce dalle parti di Gollini non riuscendo però a ad essere incisivo. C’è lavoro per Berisha nell’ultimo quarto d’ora, prima sul neo entrato Linstrom e successivamente su Kvaraskhelia compie il miracolo, opponendosi con il piede destro. La squadra di Andreazzoli che nel frattempo aveva inserito Gyasi ed Ebuhei per Cambiaghi e Bereszynski, e soprattutto Kovalenko per Fazzini non stanno a guardare. Proprio l’ex Spezia regala il gol vittoria con un sinistro di prima intenzione a chiudere un’azione impostata da Caputo e rifinita da Ebuhei.

TABELLINO E PAGELLE

NAPOLI-EMPOLI 0-1

Napoli (4-3-3): Gollini 6; Di Lorenzo 5, Rrhahmani 6, Ostigard 6, Oliveira 5.5 (83′ Mario Rui SV); Anguissa 5 (72′ Cajuste Sv), Lobokta 6 , Elmas 5.5 (53′ Kvaratskhelia 6), Raspadori 5.5, Simeone 5 (53′ Zielinski 6), Politano 6 (Lindstrom 6.5). A disp. Isasiak, Contini, Natan, Juan Jesus, Zanoli, Zerbin, Gaetano. All. Garcia 4.5

EMPOLI (4-3-2-1): Berisha 7; Bereszynski 6.5 (62′ Ebuhei 6.5),Luperto 6.5, Ismajli 6.5, Cacace 6,5; Fazzini 7 (70′ Kovalenko 7), Ranocchia 7 (79′ Grassi sv), 7 Maleh; Cambiaghi 6 (62′ Gyasi 6.5), Cancellieri 6.5 (79′ Maldini), Caputo 6. A disp. Caprile, Perisan, Guarino, Marin, Bastoni, Shpendi, Destro. All Andreazzoli 8.

ARBITRO: Prontera di Bologna 6 (Vivenzi 6/ Garzelli 6).

RETE: 90′ Kovalenko.

NOTE: Ammoniti: Cancellieri, Cajuste, angoli 5-3. Rec. 2’+6′.