Lega Serie A scende in campo con AIRC per segnare Un Gol per la Ricerca

In occasione della 12ª Giornata di Campionato, i campioni del calcio e le squadre della Serie A TIM scendono in campo al fianco di Fondazione AIRC e invitano i propri tifosi a segnare Un Gol per la Ricerca a sostegno dei giovani talenti della scienza. Una vera e propria iniziativa corale che si rinnova con successo da ventisette anni grazie al prezioso sostegno di FIGC, Lega Serie A, TIM e AIA e al supporto dei media sportivi.

In tutti gli stadi sarà trasmesso sui maxi-schermi il video dell`iniziativa e lo speaker della squadra di casa leggerà un messaggio per sensibilizzare i tifosi presenti sugli spalti. Il podio portapallone, inoltre, sarà personalizzato con l`adesivo dedicato ad AIRC e in televisione, in Italia e all`estero, andrà in onda una grafica dedicata al momento del sorteggio del campo tra i due Capitani. Nel pre e post gara, infine, i dirigenti, allenatori, calciatori che si presenteranno ai microfoni per le interviste di rito porteranno sulla propria giacca l’adesivo della campagna e leggeranno un breve appello per invitare tutti i telespettatori a donare al 45521 per sostenere la ricerca contro il cancro.

Per vincere la partita contro il cancro – venerdì 10, sabato 11, domenica 12 novembre e con la sfida della Nazionale contro la Macedonia del Nord di venerdì 17 novembre – il mondo del pallone rilancia compatto il modulo 4-5-5-2-1, non solo un numero ma un vero gioco di squadra, un impegno che coinvolge tutte le squadre a partire proprio dalla Nazionale con il CT Luciano Spalletti che conferma la sua fiducia nello schema AIRC: “Penso che per il futuro sia importante il 4-5-5-2-1”.

A confermarne l’efficacia anche quattro straordinari campioni che hanno scelto di vestire la maglia di Un Gol per la Ricerca. Da Gianluigi Buffon, che conferma il suo impegno nella squadra AIRC: “Il 4-5-5-2-1 non è un vero e proprio modulo ma è il numero per aiutare AIRC nella lotta contro il cancro”, a Francesco Acerbi, difensore dell’Inter, da molti anni al fianco della Fondazione dopo aver vissuto l’esperienza con il cancro: “Grazie al 4-5-5-2-1 ho potuto ancora dare il meglio di me! Se lo adottiamo insieme possiamo fare la differenza per arrivare a curare tutti i pazienti.”

Pronti a dare il loro contributo anche il confermatissimo: Lorenzo De Silvestri, difensore del Bologna: “All’inizio sono rimasto un po’ spiazzato sull’utilizzo del 4-5-5-2-1… poi però il mister ci ha spiegato che se lo adottiamo tutti insieme possiamo vincere” e il nuovo acquisto Valentina Giacinti, attaccante della Roma: “Solo con il 4-5-5-2-1 lo possiamo battere e aiutare AIRC nella lotta contro il cancro”.

A rafforzare il messaggio di fiducia nei ricercatori anche Claudio Marchisio, ambasciatore AIRC dal 2012: “Molti anni fa ho perso un caro amico a causa del cancro. Quando perdi persone così importanti ti senti perduto. Poi ho capito che potevo fare qualcosa e per questo sono diventato sostenitore e ambasciatore AIRC, perché l’unico modo per sconfiggere il cancro è la ricerca”.

Dai campioni del rettangolo verde ai campi virtuali dei tantissimi appassionati di Fantacalcio®. Quadronica, editore del portale Fantacalcio.it, in collaborazione con Lega Serie A, sostiene per la prima volta la campagna Un Gol per la Ricerca coinvolgendo, dal 13 al 19 novembre, la sua grande community al fianco dei ricercatori AIRC. Per tutta la settimana l’App Leghe Fantacalcio avrà i campi virtuali brandizzati AIRC attraverso i led a bordo campo e inviterà i suoi utenti a donare attraverso un pop-up dedicato.

Facciamo tutti insieme un #GolPerLaRicerca

Mandiamo ora uno o più SMS al 4 5 5 2 1 oppure doniamo con carta di credito su airc.it

Insieme ad AIRC rendiamo il cancro sempre più curabile!