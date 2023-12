Andrea Colombo di Como l’arbitro di Empoli-Lecce

Sono stati resi noti i nominativi degli Arbitri, degli Assistenti, dei IV Ufficiali, dei V.A.R e degli A.V.A.R che dirigeranno le gare valide per la quindicesima giornata del Campionato di Serie A TIM 2023/24.

Andrea Colombo di Como sarà l’arbitro di Empoli-Lecce, gara programma lunedì 11 dicembre alle ore 18.30 al Carlo Castellani Computer Gross Arena. Damiano Di Iorio di Vco e Pasquale Capaldo di Napoli gli assistenti; Gianluca Manganiello di Pinerolo il IV uomo; Matteo Gariglio di Pinerolo il Var e Paolo Valeri di Roma 2 l’Avar

Colombo ha diretto 20 gare in Serie A, 5 in questa stagione. Un solo precedente con gli azzurri, il pareggio per 2-2 sul campo del Torino del dicembre del 2021; tre gli incroci col Lecce, con una vittoria salentina e due sconfitte