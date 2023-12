Italiano prima della Coppa Italia: “Occhio al Parma”

Il tecnico della Fiorentina, Vincenzo Italiano, ha affrontato la vigilia di Coppa Italia contro il Parma, partendo dalla soddisfazione per il record di gol ottenuto nel corso del 2023.

“Questo record ci dà tanta soddisfazione”, ha dichiarato Italiano. “Tanti altri obiettivi non siamo riusciti a raggiungerli, ma ci tenevamo particolarmente a questo. Avevamo voglia di fare tanti gol, e siamo contenti. Abbiamo ancora altre partite per aggiungere gol in questo anno solare. Il primo obiettivo deve essere vincere le partite, poi se riusciamo anche a mettere altri gol ben venga.”

Il tecnico si è poi soffermato sulla stagione finora e ha elogiato la capacità della squadra di reagire alle difficoltà. “Siamo contenti di dove siamo, ma abbiamo ancora tanta strada da percorrere. Dobbiamo affrontare ciò con grande impegno. Abbiamo dimostrato di essere una squadra che dà fastidio a tutti.”

Riguardo alla Coppa Italia e alla sfida con il Parma, Italiano ha evidenziato l’importanza della competizione e la voglia di riscattare la delusione della finale persa. “È una competizione importante, ci teniamo a superare il turno. Queste partite vanno onorate e giocate con grande spirito. Siamo reduci da quella finale che abbiamo perso e ci ha lasciato un grande amaro in bocca. È bello, però, andare avanti e sognare. Cercheremo di fare tutto il possibile per passare il turno.”

Sul match contro il Parma, Italiano si è mostrato cauto ma determinato. “Mi aspetto una partita che, se non viene approcciata bene, può darti grosse difficoltà. Il Parma sta facendo molto bene in Serie B, ha entusiasmo e giocatori di grande livello. Squadre con questo tipo di atteggiamento possono essere temibili.”

Riguardo alle possibili rotazioni nella formazione, Italiano ha spiegato: “Abbiamo giocato giovedì in coppa, poi di nuovo domenica e ora mercoledì. Il recupero delle energie a livello psicofisico può essere l’unico problema, ma ci siamo abituati e abbiamo capito come recuperare le energie. Vediamo poi domani se troviamo il giusto modo per mettere in difficoltà il Parma, sia con l’undici iniziale che con chi entrerà a gara in corso e potrà anche incidere.”

La sfida di domani si preannuncia entusiasmante, con la Fiorentina che cercherà di mantenere alta la propria prestazione e conquistare un passaggio ai turni successivi della Coppa Italia.

