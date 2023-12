Le curiosità di Empoli-Lecce

A cura di Football Data le curiosità della sfida tra Empoli e Lecce, valida per la quindicesima giornata del Campionato di Serie A TIM 2023/24 in programma stasera, lunedì 11 dicembre, alle ore 18.30 al Carlo Castellani Computer Gross Arena.

I PRECEDENTI, GIALLOROSSI SENZA SUCCESSI A EMPOLI

Sfida numero 33 quella di lunedì al Carlo Castellani Computer Gross Arena tra Empoli e Lecce con un bilancio nei 32 precedenti giocati di 13 successi azzurri, 12 pareggi e 7 vittorie salentine. Parlando delle sole gare giocate ad Empoli, 16, sono 10 i successi azzurri e 6 i pareggi. Il primo confronto si giocò il 16 novembre del 1947, in Serie B, con l’Empoli vittorioso per 3-1 con la doppietta di Galeotti e il gol di Ulivieri a rimontare il vantaggio leccese di Silvestri; nella prima in a, nel 1998, l’Empoli vince 5-1 (Tonetto, Ametrano, Lucenti e doppietta Esposito con gol ospite ancora di Casale); ultimo confronto lo scorso aprile vinto 1-0 dagli azzurri grazie al calcio di rigore di Caputo.

I PROBLEMI OFFENSIVI AZZURRI – Empoli attacco più anemico della serie A 2023/24 con sole 9 reti segnate in 14 giornate.

UN LECCE PIÙ “GIALLO” CHE ROSSO – Lecce formazione della serie A che subisce più ammonizioni dopo 14 turni: 41.

I SUBENTRI DI PICCOLI – Roberto Piccoli re dei subentri nella A 2023/24: 14 su 14, di cui le prime 2 partite all’Empoli e le successive 12 con il Lecce.

LA CRISI GIALLOROSSA – Cinque pareggi e 4 sconfitte nelle ultime 9 giornate: il Lecce dopo una partenza-sprint non vince dal 24 settembre scorso, 1-0 sul Genoa a “Via del Mare”.

PRIMA VOLTA A EMPOLI PER L’ARBITRO COLOMBO – Andrea Colombo di Como l’arbitro di Empoli-Lecce. Colombo ha diretto 20 gare in Serie A, 5 in questa stagione. Un solo precedente con gli azzurri, il pareggio per 2-2 sul campo del Torino del dicembre del 2021; tre gli incroci col Lecce, con una vittoria salentina e due sconfitte.

QUATTRO GLI EX DI EMPOLI-LECCE – Youssef Maleh e Giuseppe Pezzella da una parte, Kastriot Dermaku e Roberto Piccoli dall’altra: questi gli ex della sfida odierna tra Empoli e Lecce. Partendo dagli ex salentini, Maleh ha giocato in Salento la seconda parte della scorsa stagione, chiudendo con 17 presenze senza reti, mentre Pezzella conta 16 presenze nella passata stagione. Venendo agli ex azzurri Dermaku venne acquistato nel 2015, ma non giocò neppure una gara ufficiale con la maglia dell’Empoli, mentre Piccoli si è trasferito al termine dell’ultimo mercato estivo a Lecce, dopo sei mesi in azzurro con 2 gol in 13 presenze

ANDREAZZOLI CONTRO D’AVERSA, 4 SFIDE RICCHE DI EPISODI – Tra Aurelio Andreazzoli e Roberto D’Aversa quinto confronto tecnico assoluto. Nei 4 precedenti mai è stato pareggio, conduce per 3 successi ad 1 il coach dei salentini. Andreazzoli ha subito da D’Aversa un esonero, dopo Parma-Genoa 5-1 nella A 2019/20 (massima vittoria, finora, di D’Aversa da allenatore professionista). Per altro in un Empoli-Parma 4-0 di B, 2017/18, si è registrata una delle 4 massime vittorie nella carriera tecnica del coach azzurro, tutte per 4-0 appunto.

LA PRIMA VOLTA DI ANDREAZZOLI CONTRO IL LECCE – Aurelio Andreazzoli, da allenatore, contro il Lecce è alla prima volta.

ASSOLUTA PARITÀ TRA D’AVERSA E L’EMPOLI – Sono 5 i precedenti ufficiali tra Roberto D’Aversa, da allenatore, e l’Empoli: score di 2 successi del mister giallorosso, 1 pareggio e 2 vittorie azzurre.

