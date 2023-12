Verso Empoli-Lecce: il racconto dei precedenti in casa azzurra

Sfida numero 33 quella di lunedì al Carlo Castellani Computer Gross Arena tra Empoli e Lecce con un bilancio nei 32 precedenti giocati di 13 successi azzurri, 12 pareggi e 7 vittorie salentine. Parlando delle sole gare giocate ad Empoli, 16, sono 10 i successi azzurri e 6 i pareggi.

Il primo confronto si giocò il 16 novembre del 1947, in Serie B, con l’Empoli vittorioso per 3-1 con la doppietta di Galeotti e il gol di Ulivieri a rimontare il vantaggio leccese di Silvestri; nuova sfida e nuovo successo azzurro un anno dopo, 4-0, con ancora la doppietta di Galeotti e le reti di Bertolucci e Calichio. Negli anni cinquanta tre confronti in Serie C: 2-0 azzurro firmato Buda e Manenti nel febbraio del 1953; Bernard decise la sfida del campionato successivo e Genovesi quella del febbraio del 1955.

Si arriva agli anni Ottanta, si torna in B ed ecco due nuovi confronti. Empoli vittorioso 2-1 nel settembre del 1983 con la doppietta di Cinello a rimontare la rete di Luperto mentre la stagione successiva ecco il primo pareggio, 2-2, con Piccioni e Casaroli in rete per l’Empoli, Di Chiara e Cipriani per gli ospiti. Il 2 settembre del 1990 le due squadre si trovano di fronte in Coppa Italia e la sfida chiuse sullo 0-0 (col Lecce poi vittorioso ai rigori).

Nel marzo del 1997 l’Empoli di Spalletti chiude sull’1-1, con Esposito a rispondere a Casale. Entrambe promosse, le due squadre si ritrovano di fronte nella massima serie nella stagione 1997/98, con l’Empoli che vince 5-1 (Tonetto, Ametrano, Lucenti e doppietta Esposito con gol ospite ancora di Casale); sempre in quella stagione nuova sfida in Coppa Italia, chiusa 1-1 con Esposito, ancora, a rispondere a Rossi.

Gli inizi degli anni Duemila vedono due confronti sempre in A: pari 0-0 nel marzo del 2004, successo 1-0 per l’Empoli firmato Pozzi nel settembre del 2005. Il 2 aprile del 2010, Serie B, Lecce avanti con Angelo e Corvia, la doppietta azzurra di Eder firma il definitivo 2-2; ancora serie cadetta nel maggio del 2021, nel confronto vinto 2-1 dagli azzurri con La Mantia e Matos a ribaltare il vantaggio leccese di Rodriguez nel giorno della festa per il ritorno in A. Ultimo confronto lo scorso aprile vinto 1-0 dagli azzurri grazie al calcio di rigore di Caputo.

Queste nel dettaglio tutte le gare giocate in casa azzurra tra Empoli e Lecce:

1947/48 Serie B Empoli-Lecce 3-1

1948/49 Serie B Empoli-Lecce 4-0

1952/53 Serie C Empoli-Lecce 2-0

1953/54 Serie C Empoli-Lecce 1-0

1954/55 Serie C Empoli-Lecce 1-0

1983/84 Serie B Empoli-Lecce 2-1

1984/85 Serie B Empoli-Lecce 2-2

1990/91 Coppa Italia Empoli-Lecce 0-0 (4-5 d.c.r.)

1996/97 Serie B Empoli-Lecce 1-1

1997/98 Serie A Empoli-Lecce 5-1

1997/98 Coppa Italia Empoli-Lecce 1-1

2003/04 Serie A Empoli-Lecce 0-0

2005/06 Serie A Empoli-Lecce 1-0

2009/10 Serie B Empoli-Lecce 2-2

2020/21 Serie B Empoli-Lecce 2-1

2022/23 Serie A Empoli-Lecce 1-0