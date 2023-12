Nico è convocato, Italiano avverte: “A Roma una partita importante per entrambe le squadre”

Il tecnico della Fiorentina, Vincenzo Italiano, ha condiviso le sue prospettive alla vigilia della partita cruciale contro la Roma in un’intervista esclusiva al sito ufficiale della squadra viola.

L’allenatore ha evidenziato l’importanza dell’incontro, definendolo “una partita importante per entrambe le squadre”, poiché si trovano in posizioni di rilievo nella classifica di Serie A. Italiano sottolinea come la partita rappresenti un’opportunità per entrambe le squadre di fare un salto significativo in classifica, guadagnando punti preziosi.

L’intervista di Vincenzo Italiano alla vigilia di Roma-Fiorentina

La Fiorentina si presenta alla sfida con la consapevolezza di affrontare una squadra forte come la Roma ma è motivata dai recenti buoni risultati e dalle ottime prestazioni. Vincenzo Italiano sottolinea la necessità di trovare continuità nelle prestazioni, una componente che talvolta è mancata alla sua squadra durante la stagione. “Dobbiamo cercare di fare un balzo mentale”, afferma Italiano, sottolineando l’importanza della coesione mentale e della determinazione nella lotta per il successo.

Rispondendo alle domande sulla gestione delle risorse della squadra, il tecnico riconosce l’impegno recente nella Coppa Italia, indicando che sono stati “120 minuti faticosi”. L’allenatore sottolinea l’importanza di gestire attentamente i giocatori, rivelando che alcuni potrebbero necessitare di attenzioni particolari a causa dello sforzo prolungato in Coppa. Tuttavia, Italiano manifesta fiducia nel suo gruppo, elogiando la dedizione dei giocatori ogni volta che vengono chiamati in causa.

Un punto chiave dell’intervista riguarda lo stato di Nico González, uno degli elementi chiave della squadra viola. Italiano conferma che il numero 10 González è tra i convocati, evidenziando che il giocatore ha svolto sessioni di allenamento differenziato ma si è mosso bene. Italiano sottolinea che il giocatore non ha perso condizione fisica, ma la sua partecipazione dipenderà dall’evolversi delle condizioni in vista degli imminenti impegni della squadra.

Infine, Italiano affronta la questione del fattore ambientale nel confronto con la Roma. Riconosce il peso dell’entusiasmo e del sostegno del pubblico giallorosso, ma sottolinea che la Fiorentina dovrà presentarsi con personalità, carattere e spirito battagliero. Il tecnico viola ribadisce l’importanza di mettere in difficoltà la Roma, utilizzando le forze della propria squadra e cercando di sfruttare le debolezze dell’avversario. L’obiettivo dichiarato è quello di ottenere una prestazione di alto livello, necessaria per uscire da uno stadio difficile con una squadra così forte come la Roma con un risultato positivo.

I CONVOCATI

La lista dei convocati viola per la gara contro la Roma: