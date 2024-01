Sono stati resi noti i nominativi degli Arbitri, degli Assistenti, dei IV Ufficiali, dei V.A.R e degli A.V.A.R che dirigeranno le gare valide per la diciannovesima giornata del Campionato di Serie A TIM 2023/24.

Antonio Giua di Olbia l’arbitro di Empoli-Monza, gara in programma domenica 21 gennaio alle ore 15.00 allo stadio Carlo Castellani Computer Gross Arena di Empoli. Filippo Meli di Parma e Stefano Alessio di Imperia gli assistenti; Gianluca Manganiello di Pinerolo il Iv uomo; Massimiliano Irrati di Pistoia il Var e Marco Piccinini di Forlì l’Avar.

I numeri di Antonio Giua

Giua ha diretto 47 gare in Serie A, 5 in questa stagione.

Cinque i precedenti con gli azzurri: il successo per 3-2 sul campo della Virtus Entella dell’ottobre del 2017, la sconfitta 3-2 nella gara di Coppa Italia con il Napoli del gennaio del 2021, il pareggio in casa del Monza per 1-1 del febbraio dello stesso anno, il pari, 3-3, sul campo della Lazio del gennaio del 2022 ed il 2-2 con lo Spezia del febbraio dello scorso anno. Sono 6 i precedenti con il Monza con 3 vittorie e tre pareggi.

Continua a leggere su empolifc.com