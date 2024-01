Toni Luigi srl ancora impresso sul kit ufficiale nerazzurro

“Quello tra il Pisa Sporting Club e Toni Luigi s.r.l. è ormai un connubio storico e vincente“, ricorda la società in una nota stampa

Anche in questa stagione, infatti, sui pantaloncini da gioco ufficiali della squadra nerazzurra è presente il marchio della Toni Luigi s.r.l., ditta operante sul mercato del movimento terra e delle demolizioni da oltre 30 anni.

Toni Luigi srl

La ditta Toni Luigi, nata come azienda familiare, nel corso degli anni ha accresciuto il proprio raggio d’azione diventando un punto di riferimento a livello territoriale e non solo: personale altamente preparato, mezzi importanti, esecuzione di lavori pubblici e privati, ottenimento della SOA e implementazione di un Sistema Qualità ISO 9001:2008, fino all’iscrizione presso il Registro delle società che effettuano attività di recupero di rifiuti non pericolosi (Iscr. 162 del 29/08/2013).

In particolar modo la Toni Luigi s.r.l. è un’azienda specializzata nelle attività di scavi, che vengono eseguiti con mezzi dai 15 ai 400 quintali , e in qualsiasi natura (sabbia, ghiaia, terra) e per importanti volumi per soddisfare ogni richiesta; inoltre la Toni Luigi s.r.l. è dotata di un magazzino per la fornitura di ogni materiale inerte (sabbia, stabilizzato, misto per cls, graniglia, pietrisco ecc,) e materiale riciclato, magazzino che è situato in località La Vettola, nelle immediate vicinanze dell’Autostrada e della FI-Pi-Li uscita “Pisa Centro”

Via Pisa Sporting Club.