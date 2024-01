Gli azzurri torneranno ad allenarsi questo pomeriggio alle ore 15.00 al Sussidiario dopo il bel pareggio di sabato contro la Juventus.

La formazione di mister Nicola tornerà in campo domani, martedì 30 gennaio, alle ore 11.00 al Carlo Castellani Computer Gross Arena, per poi allenarsi, mercoledì, giovedì e venerdì al mattino alle ore 11.00, prima della sfida di sabato contro il Genoa in programma alle ore 15.00 al Carlo Castellani Computer Gross Arena.