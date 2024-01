Gli azzurri fanno la partita, importante pari all’Allianz: gli highlights di Juventus-Empoli 1-1

Il vantaggio bianconero di Vlahovic, il pari azzurro di Baldanzi; all’Allianz Stadium finisce 1-1 tra Juventus e Empoli.

Detto, fatto. Davide Nicola aveva dichiarato alla vigilia che non voleva sentir dire che la sua squadra non aveva niente da perdere, e la mentalità giusta è stata trasmessa alla perfezione alla sua squadra. L’Empoli ha conquistato un pareggio preziosissimo a Torino contro la capolista Juventus, e lo ha fatto con coraggio, sfruttando anche l’espulsione di Milik dopo un quarto d’ora.

La partita, che si è conclusa con il risultato di 1-1, ha visto l’Empoli giocare con determinazione, nonostante l’inferiorità numerica degli avversari. La Juventus ha trovato il vantaggio al 51′ con Vlahovic, ma gli azzurri hanno risposto con una magia di Baldanzi al 70′, siglando il gol del pareggio.

Dopo l’espulsione di Milik, l’Empoli ha saputo sfruttare lo spazio a disposizione e si è fatto vedere di più in avanti. Cambiaghi ha cercato il gol dal limite, ma Szczesny ha respinto il suo tiro. Nel finale del primo tempo, l’Empoli ha rischiato grosso a causa di un errore di Gyasi, ma Miretti ha sprecato l’occasione calcio alto sopra la traversa.

Nella ripresa, nonostante l’inferiorità numerica, la Juventus ha trovato il vantaggio con Vlahovic su calcio d’angolo. Tuttavia, Nicola ha reagito cambiando assetto tattico, inserendo Baldanzi e Cancellieri. È stato proprio Baldanzi, al 70′, a risolvere le cose per l’Empoli con un destro da fuori area che ha battuto Szczesny.

Il finale di partita è stato caratterizzato da occasioni da entrambe le parti. Locatelli ha sfiorato il gol per la Juventus al 76′, mentre Cancellieri ha avuto una grande chance per l’Empoli, ma è stato fermato da un intervento provvidenziale di Weah. Nel complesso, l’Empoli ha mostrato coraggio e determinazione, portando a casa un punto prezioso per la classifica e per il morale della squadra.

Il lavoro di Davide Nicola in questi primi giorni si conferma eccezionale, e l’Empoli continua a smuovere la propria classifica, dimostrando di poter competere con le squadre di vertice. Il pareggio contro la Juventus non solo aggiunge punti, ma consolida la consapevolezza della squadra, che si prepara a continuare il cammino in Serie A con fiducia e determinazione.

Juve-Empoli 1-1

Gli highlights

Tabellino

Juventus: Szczesny; Gatti, Bremer, Alex Sandro; Cambiaso (32’ st Iling-Junior), McKennie, Locatelli, Miretti (14’ st Weah), Kostic (32’ st Yildiz); Milik, Vlahovic. A disposizione: Pinsoglio, Perin, Danilo, Rugani, Nicolussi Caviglia, Nonge Boende. Allenatore: Allegri.

Empoli: Caprile; Ismajli, Walukiewicz, Luperto; Cacace, Zurkowski (45’ st Fazzini), Grassi (11’ st Cancellieri), Maleh, Gyasi; Cambiaghi, Cerri (11 st Baldanzi). A disposizione: Perisan, Berisha, Goglichidze, Pezzella, Shpendi, Marin, Bereszynski, Indragoli. Allenatore: Nicola.

Arbitro: Livio Marinelli, della sezione di Tivoli

Reti: 5’ st Vlahovic; 25’ st Baldanzi

Ammoniti: Walukiewicz, Weah

Espulso: Milik