Otto azzurrini convocati in Nazionale Under 16

L’annuncio degli otto azzurrini in maglia… azzurra!

Diego Antonini, Alessio Baralla, Danilo Busiello, Oliver Blini, Thomas Campaniello, Luca Lo Monaco, Samuele Tavanti e Edoardo Zanaga sono stati convocati dal tecnico della Nazionale Under 16, Daniele Zoratto, per il Torneo dei Gironi in programma da venerdì 19 a domenica 21 gennaio presso il Centro Tecnico Federale di Coverciano.

I 60 convocati, tutti classe 2008, saranno divisi in tre squadre da 20 elementi ciascuna (Nazionale Under 16, Rappresentativa A e Rappresentativa B) prima di affrontarsi in un torneo amichevole.

Torneo dei Gironi

La manifestazione si aprirà venerdì 19 (ore 15) con la partita tra Rappresentativa A e Rappresentativa B, mentre la Nazionale Under 16 scenderà in campo sabato (ore 15) e domenica (ore 11) rispettivamente contro la perdente e la vincente della prima partita.