Sono stati resi noti i nominativi degli Arbitri, degli Assistenti, dei IV Ufficiali, dei V.A.R e degli A.V.A.R che dirigeranno le gare valide per la ventiseiesima giornata del Campionato di Serie A TIM 2023/24.

Gianluca Aureliano di Bologna l’arbitro di Sassuolo-Empoli, gara in programma sabato 24 febbraio alle ore 15.00 al Mapei Stadium – Città del Tricolore di Reggio Emilia. Fabiano Preti di Mantova e Valerio Vecchi di Lamezia Terme gli assistenti; Kevin Bonacina il IV uomo; Marco Serra di Torino il Var e Maurizio Mariani di Aprilia l’Avar.

Le statistiche di Aureliano con l’Empoli

Aureliano ha diretto 39 gare in Serie A, 7 in questa stagione. Sono dieci i precedenti con gli azzurri, con quattro vittorie, quattro pareggi e tre sconfitte. La prima gara fu Empoli-Latina 3-1, dell’agosto del 2013; poi Parma-Empoli 1-2 del settembre del 2017; nel campionato 2020/21 diresse il successo per 3-2 a Pisa, la sconfitta casalinga con il Pescara per 2-1 di novembre e la gara casalinga con il Chievo terminata 1-1; la stagione successiva il pareggio 1-1 contro il Venezia e il successo per 2-1 nell’ultima di campionato contro il Lecce. Nel 2022 ha diretto la sfida col Genoa, a ottobre la sconfitta interna per 1-3 col Milan. In questa stagione ha diretto ad agosto Monza-Empoli 2-0 ed il pari nella sfida in trasferta con il Genoa.

Sono 4 i precedenti con il Sassuolo con una vittoria e tre sconfitte.