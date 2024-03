I giovani Dragoner e Majdandzic convocati in Nazionale

Aron Dragoner e Patrik Majdandzic sono stati convocati dalle rispettive Nazionali.

Aron Dragoner è stato convocato dalla Nazionale ungherese Under 20 per due amichevoli internazionali all’Alcufer Stadium contro l’Islanda, in programma mercoledì 20 e venerdì 22 marzo alle ore 15.30.

Patrik Majdandzic è stato convocato dalla Nazionale croata Under 19 per tre gare della fase Elite dell’Europeo di categoria al Nogometni stadion: mercoledì 20 marzo alle ore 15.30 con la Germania, sabato 23 alle ore 15.30 con la Turchia e martedì 26 alle ore 14.00 con la Romania.