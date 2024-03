Empoli Academy: al Castellani Computer Gross Arena protagoniste le nostre affiliate

Una giornata di festa, un momento di forte appartenenza e partecipazione. Prima della sfida tra Empoli e Cagliari, in programma domenica 3 marzo alle ore 15.00, le nostre società affiliate con oltre 1600 bambini sfileranno sul campo del Castellani Computer Gross Arena.

“La risposta è stata esemplare e ci dà forza e stimoli per continuare a lavorare – afferma Filippo Lupi, Responsabile Empoli Academy – i club che fanno parte del progetto hanno aderito con una presenza massiva. Sarà per noi una giornata di festa dove tutti, ancora di più, ci sentiamo di appartenere al mondo Empoli e sfiliamo per rappresentare una grande parte del nostro movimento”.