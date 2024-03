Finisce senza reti tra Pineto e Carrarese

Nel corso di una partita che vedeva la Carrarese favorita, anche per la classifica, ha mostrato un Pineto resistere contro una delle squadre più competitive del girone.

Il risultato finale di zero a zero ha consegnato ai padroni di casa un punto prezioso, un peccato per gli azzurri.

La squadra di casa, guidata da Beni, si è trovata a fronteggiare diverse assenze importanti a causa di squalifiche e infortuni.

Nel primo tempo, gli abruzzesi hanno messo in difficoltà la Carrarese con un gioco positivo e una difesa solida. Tuttavia, nella ripresa, la Carrarese, guidata da Calabro, ha dimostrato la sua stabilità, cercando di imporre il proprio gioco.

Il primo pericolo creato dai padroni di casa è arrivato al 16′, quando Borsoi ha avuto l’occasione migliore dell’intera partita: il terzino si è trovato tutto solo sul secondo palo ma ha sparato incredibilmente alto a breve distanza dalla porta difesa da Bleve. Il Pineto ha tremato al 38′ quando un gol della Carrarese è stato annullato, ma alla fine, i padroni di casa sono riusciti a chiudere in crescendo, conquistando un punto prezioso che rappresenta un ulteriore passo verso la salvezza.

PINETO – CARRARESE 0-0

Le formazioni iniziali

PINETO: Mercorelli; Baggi, De Santis, Ingrosso, Borsoi; Germinario, Lombardi, Manu; Volpicelli, Chakir, Teraschi. All. Beni.

CARRARESE: Bleve; Illanes, Di Gennaro, Imperiale; Zanon, Della Latta, Schiavi, Cicconi; Panico, Finotto; Capello. All. Calabro.