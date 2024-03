L’Empoli For Special ha vinto la regular season della prima fase del torneo della Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale.

FIGC Calcio Paralimpico e Sperimentale.

Gli azzurri di mister Danilo Oppedisano hanno conquistato 34 punti in 14 partite, frutto di 11 vittorie e 1 pareggio (con sole due sconfitte), vincendo il proprio girone del torneoGli azzurri giocheranno sabato 27 aprile la semifinale contro l’Albano Primavera e in caso di successo la finale per l’accesso alla fase nazionale.