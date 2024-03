Il racconto dei precedenti in casa azzurra tra Empoli e Cagliari

Gara numero 35 quella di domenica tra Empoli e Cagliari, con un bilancio nei 34 precedenti di 17 successi azzurri, 12 pareggi e 5 vittorie sarde. Parlando delle sole gare giocate al Carlo Castellani Computer Gross Arena, 16, 13 le vittorie empolesi, 2 pareggi e 2 sconfitte.

La prima sfida nel dicembre del 1950, girone C di Serie C, con gli azzurri vittoriosi 3-1 con la doppietta di D’Avino e il gol di Croci e la rete sarda di Grillone; nuova sfida un anno più tardi con Bernard e Ghersetich per il 2-0 Empoli. Primo pari nell’aprile del 1962, col rigore di Verdi a pareggiare il vantaggio ospite di Torriglia. Si torna a sfidarsi negli anni ottanta, con 3 sfide in B tutte vinte dagli azzurri. Cinello decide la gara del marzo del 1984, Crusco quella della stagione successiva mentre Vertova e Walter Mazzarri firmarono la vittoria azzurra nel giugno del 1986.

Nel novembre del 1998 la prima sfida in A, vinta dall’Empoli 2-1 con la doppietta di Di Napoli prima del gol di Muzzi. Seguono due gare in B, con la prima vittoria sarda al Carlo Castellani Computer Gross Arena (3-0 nel dicembre del 2000, Suazo e doppietta di Cammarata) e il successo azzurro per 2-1 un anno più tardi con le firme di Bresciano e Maccarone e ancora Cammarata per il Cagliari. Vannucchi, Saudati e Rocchi sono i marcatori del 3-0 Empoli della sfida di Coppa Italia del settembre del 2002, che precede tre successi azzurri, tutti nella massima serie. Empoli vittorioso 3-1 nel settembre del 2005 (doppietta Tavano e Almiron dopo il vantaggio sardo di Capone), Vannucchi decise la sfida del novembre del 2006 mentre il poker di Pozzi vale il 4-1 nel campionato 2007/08.

Chiudiamo con gli ultimi precedenti, partendo dal 4-0 cagliaritano dell’ottobre del 2014 (Sau, doppietta Avelar e Ekdal) prima di due vittorie empolesi per 2-0: la doppietta di Mchedlidze decise la sfida del dicembre del 2016, mentre le reti di Krunic e Caputo valsero il successo per la formazione di Andreazzoli nell’agosto del 2018. Ultimo confronto nel marzo del 2022, quando Pavoletti nel finale rispose al vantaggio azzurro di Pinamonti.

Ecco nel dettaglio tutte le sfide giocate in casa azzurra tra Empoli e Cagliari:

1950/51 Serie C Empoli-Cagliari 3-1

1951/52 Serie C Empoli-Cagliari 2-0

1961/62 Serie C Empoli-Cagliari 1-1

1983/84 Serie B Empoli-Cagliari 1-0

1984/85 Serie B Empoli-Cagliari 1-0

1985/86 Serie B Empoli-Cagliari 2-0

1998/99 Serie A Empoli-Cagliari 2-1

2000/01 Serie B Empoli-Cagliari 0-3

2001/02 Serie B Empoli-Cagliari 2-1

2002/03 Coppa Italia Empoli-Cagliari 3-0

2005/06 Serie A Empoli-Cagliari 3-1

2006/07 Serie A Empoli-Cagliari 1-0

2007/08 Serie A Empoli-Cagliari 4-1

2014/15 Serie A Empoli-Cagliari 0-4

2016/17 Serie A Empoli-Cagliari 2-0

2018/19 Serie A Empoli-Cagliari 2-0

2021/22 Serie A Empoli-Cagliari 1-1