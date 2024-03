Verso Milan-Empoli: il racconto dei precedenti a San Siro

Sfida numero 36 quella di domenica tra Milan e Empoli con un bilancio nelle 35 sfide totali giocate di 4 successi azzurri, 11 pareggi e 20 vittorie rossonere.

Parlando delle sole gare giocate a Milano, 17, sono 11 le vittorie del Milan, 3 pareggi e altrettante affermazioni empolesi.

La prima sfida tra le due squadre risale al 12 febbraio 1986, ritorno degli ottavi di finale di Coppa Italia, con la gara che terminò 1-1 (Della Monica rispose al vantaggio milanista di Paolo Rossi) con l’Empoli che, grazie al successo dell’andata, superò il turno. La prima gara in Serie A risale alla stagione 1986/87, con i rossoneri che vinsero 1-0 con la rete di Galderisi nuova sfida, e nuovo successo per 1-0, nella gara del campionato 1987/88, con il gol partita firmata da Marco Van Basten.

Le due squadre si ritrovano alla fine degli anni novanta per tre nuove sfide, coincise con altrettante vittorie rossonere: il Milan vinse 2-0 (doppietta di Marco Simone) nella gara del secondo turno di Coppa Italia, a cui seguì il successo per 3-1 nel campionato 1997/98 con le reti di Weah, Ganz e Maniero intervallate da Cappellini. Infine, nel maggio del 1999, il Milan di Zaccheroni vinse 4-0 grazie alla tripletta di Bierhoff e il gol di Leonardo.

Nuovo millennio e prima vittoria azzurra al Meazza: il 19 aprile 2003 gli azzurri di Silvio Baldini vinsero 1-0 grazie al gol in apertura di Di Natale. Un anno più tardi vendetta rossonera, con un rigore di Pirlo nel finale a condannare gli azzurri. Nuova sfida nella stagione 2005/06, con il Milan che superò 3-0 l’Empoli con doppietta di Filippo Inzaghi e gol di Shevchenko. Un anno più tardi ancora successo milanista, 3-1, con vantaggio di Ronaldo, pari di Saudati prima delle reti di Gilardino e Favalli. Il 21 ottobre 2007 arriva la seconda storica vittoria a Milano, con un gol, ancora, di Saudati che regalò il successo agli azzurri guidati da Luigi Cagni

Arriviamo agli ultimi precedenti, partendo dal febbraio del 2015, quando Maccarone rispose a Destro per l’1-1 finale; un anno più tardi Bacca e Luiz Adriano resero vana la rete di Saponara nella gara del campionato 2015/16. Empoli vittorioso nell’aprile del 2017, con le reti di Mchedlidze e Thiam (per il Milan in gol Lapadula) e con un super Skorupski a parare il rigore di Suso e blindare il successo. Chiudono il quadro due successi rossoneri e un pari: nel febbraio del 2019, 3-0 Milan con i gol di Piatek, Kessie e Castillejo, nel marzo del 2022 1-0 per i rossoneri di Pioli firmato Kalulu; infine 0-0 nell’ultima sfida giocata lo scorso aprile.

Ecco nel dettaglio tutte le gare giocate a Milano tra rossoneri e azzurri:

1985/86 Coppa Italia – Ottavi di Finale Milan-Empoli 1-1

1986/87 Serie A Milan-Empoli 1-0

1987/88 Serie A Milan-Empoli 1-0

1996/97 Coppa Italia – 2° Turno Milan-Empoli 2-0

1997/98 Serie A Milan-Empoli 3-1

1998/99 Serie A Milan-Empoli 4-0

2002/03 Serie A Milan-Empoli 0-1

2003/04 Serie A Milan-Empoli 1-0

2005/06 Serie A Milan-Empoli 3-0

2006/07 Serie A Milan-Empoli 3-1

2007/08 Serie A Milan-Empoli 0-1

2014/15 Serie A Milan-Empoli 1-1

2015/16 Serie A Milan-Empoli 2-1

2016/17 Serie A Milan-Empoli 1-2

2018/19 Serie A Milan-Empoli 3-0

2021/22 Serie A Milan-Empoli 1-0

2022/23 Serie A Milan-Empoli 0-0

Fonte empolifc.com