Cerri vale tre punti, sprint salvezza per gli azzurri contro il Napoli

Al novantesimo la grande gioia che dà sfogo a una vittoria-salvezza per la squadra di Nicola. Il colpo di testa vincente di Cerri al 4′, infatti, segna il destino dei partenopei, che non riescono mai veramente a impensierire gli avversari e vengono fischiati duramente durante e alla fine della partita.

L’Empoli passa subito all’attacco e segna con Cerri al primo affondo, sfruttando un cross preciso di Fazzini. Il centravanti toscano, nonostante un problema muscolare che lo costringe a uscire al 19′, mette in difficoltà la difesa del Napoli. La reazione degli ospiti arriva solo al 31′, con un tiro di Osimhen respinto dal portiere avversario. Nel frattempo, l’Empoli domina il gioco e sfiora il raddoppio con un sinistro di Cambiaghi che colpisce il palo esterno.

Nel secondo tempo, Calzona apporta dei cambi per cercare di invertire la tendenza, ma senza successo. Anche l’ingresso di Mazzocchi e i successivi cambi non riescono a cambiare il destino della partita per il Napoli. La squadra partenopea viene sommersa dai fischi del pubblico, mentre l’Empoli festeggia una vittoria fondamentale che la porta a +4 dal terzultimo posto in classifica. Nonostante la situazione critica, lo spirito combattivo dell’Empoli resta alto, mentre per il Napoli si prospetta una rivoluzione alla fine della stagione.