Tocca ai tifosi: il Pontedera apre le votazioni per la nuova maglia granata

Il Pontedera dà il via a un’iniziativa coinvolgente e appassionante che mette al centro i desideri e le preferenze dei suoi tifosi: è arrivato il momento di scegliere la nuova maglia granata per la stagione 2024/25.

Un’opportunità unica per tutti gli appassionati di calcio di esprimere la propria opinione e contribuire a plasmare l’identità visiva della squadra.



L’annuncio è stato dato attraverso i canali ufficiali del club, con un invito accattivante: “Tocca a voi! È arrivato il momento di votare e scegliere la nuova maglia granata per la stagione 2024/25. Quale preferite?” Un invito che ha suscitato grande entusiasmo e partecipazione da parte dei tifosi granata, desiderosi di contribuire attivamente alla scelta del nuovo look della loro squadra del cuore.

Le votazioni sono aperte da oggi, sabato 6 aprile, e rimarranno accessibili fino alle ore 12:00 di venerdì 12 aprile. I tifosi avranno l’opportunità di esprimere la propria preferenza sia attraverso le pagine Instagram, commentando il post dedicato sul profilo Facebook dell’US Città di Pontedera. Un’occasione per tutti di far sentire la propria voce e influenzare il futuro estetico della squadra.

La maglia in questione è stata realizzata in collaborazione con Erreà Sport, un marchio di riferimento nel panorama dello sportswear. La sua particolarità risiede nel fatto che riprende la storica pagina del quotidiano La Gazzetta dello Sport dedicata all’indimenticabile vittoria granata sulla Nazionale di Sacchi nel 1994. Un omaggio sentito a un momento epico della storia del club, che viene così celebrato e rivissuto attraverso un simbolo tangibile e visibile.

L’iniziativa è stata accolta con grande entusiasmo dalla community granata, che si prepara a vivere giorni intensi di voto e partecipazione. Non resta che prendere parte all’emozionante processo decisionale e contribuire a determinare quale sarà la nuova maglia che accompagnerà il Pontedera nella prossima stagione calcistica.