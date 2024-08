Fazzini: “Soddisfatto della gara giocata”. Esposito: “Meritavamo di vincere”

Delusione per il pari dopo gli ottimi 90 minuti degli azzurri contro i brianzoli.

Le dichiarazioni di Jacopo Fazzini al termine della gara con il Monza: “Abbiamo fatto una buonissima partita, è mancato solo il gol, ci proveremo alla prossima. Non era facile trovare spazio nella difesa del Monza ma sarà così in ogni gara, siamo in Serie A ed il livello è molto alto. Siamo ragazzi giovani e con le qualità per mettere in difficoltà le difese avversarie. Mister D’Aversa ci ha fatto sentire la sua vicinanza nonostante non fosse in panchina: ogni settimana si lavora bene e con il massimo dell’impegno, anche se non era in panchina è stata presente. I nostri tifosi? Ci sono e ci aiutano sempre. Gli chiedo di stare con noi perché ce la metteremo tutta”.

Le dichiarazioni di Sebastiano Esposito al termine della gara con il Monza: “Abbiamo fatto un’ottima partita dal punto di vista agonistico e difensivo ed anche sotto il profilo della fase offensiva, abbiamo dialogato bene con Fazzini e Colombo, ci troviamo bene insieme. C’è mancato solo il gol, speriamo di trovarlo alla prossima gara. Penso che per come è andata la partita meritavamo i tre punti, se continuiamo con questa voglia e facendo prestazioni di questo tipo raggiungeremo il nostro obiettivo. Personalmente, in questa stagione, mi sono dato l’obiettivo di giocare quante più gare possibile in Serie A”.