Serie A, risultati 2a giornata 22-23, classifica e prossimo turno

Dopo i risultati della 2a giornata della Serie A 2022/2023 c’è un terzetto di squadre in vetta della classifica e a punteggio pieno: Inter, Napoli e Roma.

I nerazzurri vincono per 3-0 la prima in casa contro lo Spezia. Di Lautaro Martinez, Calhanoglu e Correa le marcature.

Dopo la goleada contro l’Hellas il Napoli dilaga al Maradona contro il Monza, 4-0. Da segnalare la doppietta di Kvaratskhelia che al momento risulta il capocannoniere della Serie A con 3 centri.

Alla Roma è necessario in gol di Smalling su azione da corner per avere la meglio sulla Cremonese.

Pareggiano per 1-1 Atalanta-Milan e Bologna-Verona.

Mentre finiscono a reti inviolate ben 4 match: Torino-Lazio, Udinese-Salernitana, Empoli-Fiorentina, Sampdoria-Juventus.

Di seguito tutti i risultati della 2a giornata della Serie A 2022/2023, i marcatori di ogni singolo match, le prime posizioni della classifica, il prossimo turno di campionato in programma il 26, 27 e 28 agosto 2022.



