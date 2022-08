Le parole del direttore sportivo Granata, Moreno Zocchi, al termine dell’amichevole contro la Cuoiopelli terminata per 4 a 1 grazie ai gol, due per tempo, di Cioffi, Aurelio, Catanese e Casadidio.

Ci sono nuovi colpi di mercato all’orizzonte?

“Stiamo lavorando per prendere un centrocampista, c’è già un accordo di massima ma fino a che non c’è la firma ovviamente non posso dare per certo il suo arrivo. A completare la rosa manca un attaccante. Arrivati a questo punto la scelta ricadrà su uno dei tre profili che abbiamo selezionato”.

Come giudica la prestazione di Petrovic? Anche oggi il portiere si è superato sulle sue conclusioni.

“Oggi è stato un altro buon test per lui, deve mettere minuti nelle gambe perché è molto alto, ha una stazza importante e sicuramente ci metterà un po’ di tempo per entrare in forma. Sono sicuro che quando sarà al 100% ci darà una grossa mano. Sia lui che Cioffi hanno un tiro importante”.

Il lavoro per arrivare in forma al campionato procede come da programma?

“Il lavoro procede, c’è ancora da migliorare alcuni aspetti ma è anche normale che sia così. Tra 20 giorni inizia il campionato e ci faremo trovare pronti”.

L’articolo Il DS Moreno Zocchi dopo l’amichevole contro la Cuoiopelli proviene da U.S. Città di Pontedera.