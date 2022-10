Serie A, risultati 8a giornata 22-23, classifica e prossimo turno

Vincono le prime della classe, Atalanta e Napoli, mantenendo così in coabitazione la vetta della classifica.

Gli azzurri superano 3-1 il Torino con i primi centri (doppietta) italiani di Anguissa. Ai nerazzurri basta il ritorno al gol di Lookman, non segnava dalla prima giornata, per superare 1-0 la Fiorentina.

Alle spalle di questa coppia la sorprendente Udinese che nel posticipo del lunedì fa 2-1 in rimonta a Verona (con l’ennesima marcatura dalla panchina di Beto).

Soffre, ma vince, il Milan a Empoli. La risolve, fra assist e gol, il solito Leao ben oltre il novantesimo: 3-1. Torna a conquistare i tre punti dopo un lungo digiuno anche la Juventus: 3-0 sul Bologna firmato Kostic-Vlahovic-Milik.

Lazio a valanga sullo Spezia, 4-0, e Milinkovic-Savic che raggiunge quota 50 gol in Serie A.

Cade ancora l’Inter, in casa e contro l’ex Mourinho. Pensare che la Roma era andata in svantaggio, poi il solito (quando vede nerazzurro) Dybala e l’ennesimo gol di testa…





Continua a leggere su footstats.it