Playoff nazionali, tutte le sfide del secondo turno

Si è svolto questa mattina a Firenze, nella sede della Lega Pro, il sorteggio per il secondo turno della fase nazionale dei play off in programma lunedi 13 luglio.

Questi gli accoppiamenti: Reggio Audace- Potenza (gara 1), Bari-Ternana (gara 2), Carrarese- Juventus Under 23 (gara 3), Carpi-Novara (gara 4).