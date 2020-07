SERIE C 2020-2021: le regole per l’ammissione al campionato

Per ottenere l’ammissione al Campionato Serie C ogni società sportiva professionistica,in possesso del necessario titolo sportivo,deveottemperare alle disposizioni -afferenti criteri legali ed economico-finanziari, criteri infrastrutturali e criteri sportivi ed organizzativi -previste dalla F.I.G.C. per il rilascio della Licenza Nazionale relativa alla stagione sportiva 2020/2021.

COMUNICATO UFFICIALE N. 313/L del 10 Luglio 2020

1. Domanda ammissione 2020-2021

2. Lettera quote ammissione 2020-2021

3. Lettera invio garanzie 2020-2021

4. Modelli garanzie LEGA PRO Licenze Nazionali 2020-2021

5. Censimento 2020-2021

6. Foglio notizie 2020-2021

7. Modulo rappresentanza legale 2020-2021

8. Art 22 bis N.O.I.F. 2020-2021

9. Autocertificazione pagamento debiti

10. Certificazione idoneità impianto 2020-2021

11. Dichiarazione di impegno 2020-2021

12. Fac-simile modello Misure Terreno di Gioco

13. Fac-simile modello certificazione illuminazione

14. Fac simile pianta stadio con posti