Serie C 20-21, i risultati della 18a giornata

Complice il rinvio di Alessandria-Como, vale a scrivere terza e seconda in classifica, nel girone A della Serie C il Renate vince il derby con la Pro Sesto e allunga a +7 e +11 sulle dirette inseguitrici. Apre l’anno con un successo la Juventus U23, 1-0 a Carrara.

Nel girone B della Serie C scoppia il terzetto di capoliste. Il Modena si impone sul campo del Legnago per 1-0. Il Sudtirol non va oltre il pareggio ad occhiali, 0-0, a Cesena. Mentre il Padova non gioca per il rinvio della sfida con il Carpi.

Nel girone C della Serie C il 2021 comincia con l’ennesimo allungo in classifica della Ternana. Gli umbri fanno 2-1 col Monopoli (ma gli ospiti sprecano ben 2 calci di rigore) mentre il Bari non va oltre l’1-1 ospitando la Turris.

Di seguito tutti i risultati della 18a giornata e le classifiche della Serie C 2020/2021, gironi A, B e C.



