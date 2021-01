“Calciomercato? Non ci sarà nulla di eccezionale”

SuperNews ha avuto il piacere di intervistare Michele Plastino, noto giornalista italiano, direttore di Radio Sportiva, facendo il punto sulla serie A e sul calciomercato.

L’intervista di SuperNews

Milan in testa alla classifica dopo le prime 17 giornate: una casualità o ha il potenziale per restare in alto?

Il Milan non è una sorpresa, è una squadra completa, con un grande potenziale. Il gruppo è unito e ha grande carica e questi sono elementi fondamentali per poter restare in alto e fare bene. Buona parte del merito va a Stefano Pioli, un ottimo allenatore che in questi mesi è riuscito a fare un grandissimo lavoro a Milanello.

Come giudichi fin qui la stagione dell’Inter e di Antonio Conte?

Questa Inter è assolutamente in linea con le attese della vigilia. Sia la squadra che il suo allenatore stanno facendo ciò che mi aspettavo, senza particolari picchi. Una stagione senza infamia e senza lode al momento.

Capitolo Juventus: quali sono le tue impressioni sulla squadra e Andrea Pirlo a 2 giornate dal giro di boa?

La Juventus ha subìto un fisiologico periodo di assestamento dopo il cambio in panchina, con l’addio di Sarri e la scelta di Andrea Pirlo. Al momento i bianconeri possono solo crescere, di partita in partita.

Parlando di calciomercato, credi che ci saranno colpi altisonanti in questa sessione invernale?

Non penso ci sarà nulla di eccezionale. Alcune squadre proveranno a puntellare la rosa nei diversi reparti, ma non ci saranno colpi altisonanti che potranno spostare gli equilibri in modo sostanziale.

Facendo un primo bilancio del campionato fino ad oggi, c’è una squadra che ti ha impressionato particolarmente? E una che ti ha deluso?

Sicuramente il Milan, una squadra in salute che sta facendo bene da parecchio tempo. Inserisco tra le note positive anche l’Atalanta che, dopo un inizio d’anno difficile, sta ritrovando gioco e vittorie. La delusione è per me il Genoa, una squadra che può e deve fare di più rispetto a quanto fatto vedere fino ad oggi.

Un pronostico in chiusura: il tuo favorito per lo scudetto?

Sui pronostici non sono molto forte, ma provo a sbilanciarmi dicendo Milan: penso possa avere tutte le carte in regola per tenere questo passo fino in fondo, conquistando un campionato che a Milano manca da 10 stagioni.

